Czołowe zderzenie na Podkarpaciu! Ośmioro rannych, w tym dzieci

Groźny wypadek samochodowy w miejscowości Wyżne w powiecie strzyżowskim! W wyniku zderzenia dwóch samochodów osobowych poszkodowanych zostało aż osiem osób. Do zdarzenia doszło w niedzielę, 25 sierpnia przed godziną 15 na drodze krajowej numer 19. Potem strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Wyżne pokazali w mediach społecznościowych zdjęcia dokumentujące to dramatyczne zdarzenie. Co dokładnie się stało na prostej drodze, w pogodny dzień? "Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący samochodem marki BMW, 28-letni mieszkaniec powiatu rzeszowskiego, najprawdopodobniej zasłabł za kierownicą, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z volkswagenem, którego kierowcą był 27-letni mieszkaniec powiatu strzyżowskiego" - brzmi komunikat policji, cytowany przez Halo Rzeszów.

28-latek zjechał na przeciwległy pas ruchu. Drugim pojazdem kierował 27-latek z powiatu strzyżowskiego

"Dzisiejszym popołudniem zadysponowani zostaliśmy do zdarzenia drogowego z udziałem 2 samochodów osobowych. W wyniku zdarzenia czołowego poszkodowanych zostało 8 pasażerów (w tym dzieci). Na miejscu działają służby. Osoby poszkodowane przetransportowana zostały do szpitali przez LPR i ZRMy" - piszą strażacy z OSP Wyżne na swojej stronie na Facebooku, pokazując zdjęcia rozbitych pojazdów po czołowym zderzeniu oraz chwilę lądowania śmigłowca ratunkowego LPR. W akcji ratunkowej uczestniczyło pięć zastępów straży pożarnej ze Strzyżowa, Wyżnego i Czudca, dwa zespoły pogotowia i śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Droga prowadząca do przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku była zablokowana.

