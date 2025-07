200 operacji robotem i wyjątkowe wyróżnienie. Lekarz z Rzeszowa doceniony!

Lekarz Jakub Kempisty to wieloletni specjalista urologii z Kliniki Urologii i Urologii Onkologicznej w Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. F. Chopina w Rzeszowie. W ostatnich dniach otrzymał prestiżowy certyfikat potwierdzający wykonanie ponad 200 operacji z użyciem robota chirurgicznego, uzyskując tym samym tytuł Eksperta DaVinci firmy Synektik. To jedno z najważniejszych osiągnięć w dziedzinie chirurgii robotycznej w regionie. Równocześnie dr Jakub Kempisty został powołany na stanowisko pełnomocnika dyrektora ds. Podkarpackiego Centrum Chirurgii Robotycznej.

– To ogromne wyróżnienie, ale przede wszystkim motywacja do dalszego rozwoju – mówił lekarz. – Chirurgia robotyczna to nie tylko przyszłość, to teraźniejszość nowoczesnej medycyny. Dzięki robotowi da Vinci możemy operować z niespotykaną wcześniej precyzją, minimalizując uraz operacyjny i skracając czas rekonwalescencji pacjentów. Jestem dumny, że jako zespół Kliniki Urologii i Urologii Onkologicznej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Rzeszowie mamy realny wpływ na podnoszenie standardów leczenia w regionie - podsumował Jakub Kempisty.

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. F. Chopina w Rzeszowie, Marcin Rusiniak podkreśla znaczenie tego osiągnięcia zarówno dla placówki, jak i dla całego Podkarpacia.

– Doświadczenie i zaangażowanie doktora Kempisty są filarem Podkarpackiego Centrum Chirurgii Robotycznej – zaznacza Rusiniak. – Powołanie go na pełnomocnika to naturalny krok, który umożliwi dalszą rozbudowę potencjału technologicznego szpitala i zwiększenie dostępności do nowoczesnych, małoinwazyjnych metod leczenia dla pacjentów z całego regionu.

Podkarpackie Centrum Chirurgii Robotycznej ma także ambitne plany, by stać się w przyszłości centrum szkoleniowym dla lekarzy z Europy Środkowej i Wschodniej Tamtejsi specjaliści chcą dzielić się doświadczeniem i wiedzą, budując sieć współpracy międzynarodowej wokół chirurgii robotycznej.

Podkarpackie Centrum Chirurgii Robotycznej, działające przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im F. Chopina w Rzeszowie odgrywa kluczową rolę w rozwoju wysokospecjalistycznych technik operacyjnych. Szpital rozwija chirurgię robotyczną od maja 2021 r. i ma już sześciu operatorów (trzech urologów, dwóch ginekologów i jednego chirurga), którzy każdego miesiąca przeprowadzają ok. 40 zabiegów z asystą robota – łącznie ponad 1600 operacji od uruchomienia systemu.

Planowane są też dalsze inwestycje w sprzęt oraz szkolenia kadry medycznej, aby uczynić Rzeszów jednym z wiodących ośrodków chirurgii robotycznej w Polsce. Już teraz, to wiodący ośrodek w kraju pod względem liczby operacji wykonanych w asyście robota chirurgicznego DaVinci.

Pacjenci mają możliwość skorzystania z programu kwalifikacji do leczenia m.in. raka gruczołu krokowego, raka błony śluzowej macicy (endometrium), nowotworów jelita grubego. Te zabiegi chirurgiczne, z wykorzystaniem robota DaVinci są dla pacjentów bezpłatne – nie ponoszą żadnych kosztów z tym związanych. Chirurgia robotyczna i operacje z wykorzystaniem robota DaVinci, to niewątpliwie korzyści i dla pacjenta, i dla operującego chirurga. Pacjent ma mniejsze ryzyko powikłań śródoperacyjnych, mniejsze ryzyko koniecznych reoperacji, oraz mniejszy ubytek krwi czy niebezpieczeństwo krwotoku. Idzie za tym szybszy powrót do zdrowia i do sprawności fizycznej, a sam pacjent przebywa krócej w szpitalu.

Chirurg, który operuje za pomocą robota DaVinci widzi pole operacyjne powiększone 10-krotnie, obraz na konsoli, przy której pracuje, wyświetlany jest w 3D. Ponadto ma doskonałe dojście do operowanego miejsca, bo robota cechuje wyśmienita optyka. Przez to komfort pracy jest dużo lepszy, ergonomia bardziej zaawansowana.