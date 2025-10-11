Mama pięcioraczków z Horyńca znów wzruszyła fanów! "Kiedyś nie mogłam chodzić, dziś biegam po plaży z dziećmi"

Dominika Clarke, mama pięcioraczków z Horyńca, mieszka w Tajlandii, ale jej życie to nie zawsze bajka.

Kobieta podzieliła się nagraniem, na którym widać, jak biega po plaży, co stanowi ogromną zmianę w porównaniu do jej niedawnej przeszłości.

Jeszcze rok temu poruszała się na wózku inwalidzkim po operacji kolana, które nie wytrzymało trudów ciąży mnogiej.

Jej historia poruszyła internautów. Dowiedz się, co Dominika Clarke mówi o swoim powrocie do zdrowia.

Dominika Clarke wraz z mężem Vincentem i dziećmi mieszka na rajskiej wyspie Koh Lanta w Tajlandii. I choć wydaje się, że to miejsce to raj na Ziemi, nie wszystko w rodzinie Clarke układa się jak w bajce. Dominika Clarke opublikowała niedawno nagranie, w którym zestawiła swoją obecną codzienność z trudną przeszłością.

Na filmie udostępnionym przez mamę "pięcioraczków z Horyńca", kobieta biegnie za dziećmi po plaży. To ogromna zmiana w porównaniu do poprzedniego roku, gdzie pani Dominika poruszała się na wózku inwalidzkim. Jej organizm nie wytrzymał trudów ciąży mnogiej.

Kolana odmówiły posłuszeństwa i niezbędna była operacja. Pani Dominika nie mogła samodzielnie chodzić. - Jakoś dotrzymałam do rozwiązania, tydzień temu miałam operację na kolano lewe, które po prostu pękło (…) moje ręce po operacjach cieśni nadgarstków nie są w stanie utrzymać mojego dość dużego ciała — zakupiłam sobie pojazd wyścigowy i daję radę — pisała wówczas mama "pięcioraczków z Horyńca".

Minął rok i perspektywa mocno się zmieniło. Zamiast wózka kobieta biegła boso po piasku, podziwiając błękit oceanu. - Kiedyś nie mogłam chodzić. Dziś biegam po plaży z dziećmi! — napisała pani Dominika, pokazując, jak z uśmiechem na twarzy biega po plaży.Nagranie pani Dominiki poruszyło internautów. W komentarzach pojawiło się mnóstwo słów pełnych wsparcia dla Clarke, ale również wiele wpisów z wdzięcznością i osobistymi historiami. Wiele kobiet opisało swoją historię walki z chorobą.

