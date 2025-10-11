Mama pięcioraczków z Horyńca znów wzruszyła fanów! "Kiedyś nie mogłam chodzić, dziś biegam po plaży z dziećmi"

- Dominika Clarke, mama pięcioraczków z Horyńca, mieszka w Tajlandii, ale jej życie to nie zawsze bajka.
- Kobieta podzieliła się nagraniem, na którym widać, jak biega po plaży, co stanowi ogromną zmianę w porównaniu do jej niedawnej przeszłości.
- Jeszcze rok temu poruszała się na wózku inwalidzkim po operacji kolana, które nie wytrzymało trudów ciąży mnogiej.
- Jej historia poruszyła internautów. Dowiedz się, co Dominika Clarke mówi o swoim powrocie do zdrowia.
Dominika Clarke wraz z mężem Vincentem i dziećmi mieszka na rajskiej wyspie Koh Lanta w Tajlandii. I choć wydaje się, że to miejsce to raj na Ziemi, nie wszystko w rodzinie Clarke układa się jak w bajce. Dominika Clarke opublikowała niedawno nagranie, w którym zestawiła swoją obecną codzienność z trudną przeszłością.
Na filmie udostępnionym przez mamę "pięcioraczków z Horyńca", kobieta biegnie za dziećmi po plaży. To ogromna zmiana w porównaniu do poprzedniego roku, gdzie pani Dominika poruszała się na wózku inwalidzkim. Jej organizm nie wytrzymał trudów ciąży mnogiej.
Kolana odmówiły posłuszeństwa i niezbędna była operacja. Pani Dominika nie mogła samodzielnie chodzić. - Jakoś dotrzymałam do rozwiązania, tydzień temu miałam operację na kolano lewe, które po prostu pękło (…) moje ręce po operacjach cieśni nadgarstków nie są w stanie utrzymać mojego dość dużego ciała — zakupiłam sobie pojazd wyścigowy i daję radę — pisała wówczas mama "pięcioraczków z Horyńca".
Minął rok i perspektywa mocno się zmieniło. Zamiast wózka kobieta biegła boso po piasku, podziwiając błękit oceanu. - Kiedyś nie mogłam chodzić. Dziś biegam po plaży z dziećmi! — napisała pani Dominika, pokazując, jak z uśmiechem na twarzy biega po plaży.Nagranie pani Dominiki poruszyło internautów. W komentarzach pojawiło się mnóstwo słów pełnych wsparcia dla Clarke, ale również wiele wpisów z wdzięcznością i osobistymi historiami. Wiele kobiet opisało swoją historię walki z chorobą.
