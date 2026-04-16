Dramat na autostradzie A4. Bus z sześcioma osobami uderzył w bariery i dachował

Wypadek busa na autostradzie A4 w okolicach Łańcuta

W środowe popołudnie, 15 kwietnia 2026 roku około godziny 17:10, na odcinku autostrady A4 w okolicach Łańcuta doszło do niebezpiecznego incydentu. Bus przewożący sześć osób, w tym małoletnie dziecko, z niewyjaśnionych dotąd przyczyn uderzył w bariery energochłonne, po czym wywrócił się na bok.

W wyniku tego zdarzenia dwie osoby odniosły obrażenia i wymagały specjalistycznej pomocy, dlatego zostały niezwłocznie przetransportowane do placówki medycznej na bardziej szczegółową diagnostykę.

Zupełnym przypadkiem na miejscu katastrofy jako pierwsi pojawili się wojskowi strażacy oraz załoga wojskowego ambulansu medycznego, którzy bez wahania natychmiast przystąpili do profesjonalnej akcji ratunkowej.

Ten koszmarny wypadek miał miejsce w środę, 15 kwietnia 2026 roku, na drodze prowadzącej w stronę Rzeszowa, tuż obok zjazdu na autostradowe Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP). Bus, którym jechało sześć osób – w tym dziecko – z potężną siłą wbił się w przydrożne bariery ochronne, a w konsekwencji dachował. Wiadomo już, że poszkodowanym pojazdem poruszali się obywatele Ukrainy.

Zanim na miejsce dotarły standardowe służby, pierwszej, kluczowej pomocy ofiarom udzielili funkcjonariusze Wojskowej Straży Pożarnej służący w 23 Bazie Lotnictwa Taktycznego. Pomagała im także załoga wojskowego ambulansu należącego do 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Mundurowi przemieszczali się akurat w zorganizowanej kolumnie pojazdów i całkowicie przypadkowo najechali na miejsce tego wypadku.

Z oficjalnych komunikatów przekazywanych przez przedstawicieli Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie wynika, że w wyniku tego niebezpiecznego zdarzenia drogowego ucierpiały łącznie dwie osoby. Poszkodowani pasażerowie zostali niezwłocznie przetransportowani do szpitala, gdzie specjaliści przeprowadzą niezbędne, szczegółowe badania medyczne.

Przybyli na miejsce ratownicy musieli również dokładnie przeszukać zniszczony wrak pojazdu, aby upewnić się, że w środku rozbitego busa nie znajdują się żadne uwięzione i nieprzytomne osoby.

Po dojeździe jednostek ochrony przeciwpożarowej działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wspólnie z ratownikami medycznymi udzieleniu pomocy medycznej osobom biorącym udział w zdarzeniu, sprawdzeniu pojazdu czy nie ma wewnątrz innych osób - podaje w komunikacie KP PSP w Łańcucie.

