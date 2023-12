Dramat seniorki z Jasła. Bezduszny oszust ukradł jej oszczędności życia

Nie wygląda to dobrze

Policja Podkarpacka poinformowała o podłym oszustwie, którego ofiarą padła starsza kobieta mieszkająca w Jaśle. 83-latka została wykorzystana metodą "na policjanta" i pod koniec listopada przyszła zgłosić kradzież.

Seniorka odebrała telefon. Ktoś zadzwonił do niej z zastrzeżonego numeru i przedstawił się jako policjant. Mężczyzna powiedział jej, że próbuje udaremnić atak hakerski i jeśli kobieta nie przeleje wszystkich swoich oszczędności na inne konto, to straci pieniądze. Oprócz tego przekonywał, że haker chce zaciągnąć na nią pożyczkę.

Przestraszona mieszkanka Jasła na Podkarpaciu przypadkowo się rozłączyła, ale oszust nie odpuścił. Zadzwonił do niej jeszcze raz i nakrzyczał na nią, że jeśli to się powtórzy to na pewno straci swoje oszczędności, a złodziej nie zostanie zatrzymany. Oprócz tego zastrzegł, że nie może poinformować pracowników banku, gdyż jeden z nich jest zamieszany w sprawę. Obiecał także, że pieniądze zostaną jej zwrócone z policyjnej puli.

Był na tyle przekonujący, że 83-latka zrobiła, co jej kazał. Później poszła do banku, gdzie opowiedziała o wszystkim kasjerce. Ta zorientowała się, że seniorka padła ofiarą oszustwa. Kobieta straciła aż 50 tysięcy złotych!

Policja przestrzega, żeby nie dać się nabrać na oszustwo "na policjanta". Aby uniknąć podobnej historii należy pamiętać, że policja ani prokuratura nigdy nie prosi o przelewy. Nie należy wręczać swoich pieniędzy obcym, ani wierzyć na słowo, że ktoś bliski potrzebuje pomocy - zawsze należy to sprawdzić. Podobnie jest, gdy dzwoni do nas osoba podająca się za pracownika banku. Oszuści udający różnych konsultantów mogą też polecać zainstalowanie aplikacji na telefon bądź komputer, np. AnyDesk. Absolutnie nie wolno tego robić. Pamiętajmy także, by przypomnieć o zasadach bezpieczeństwa swoim rodzicom i dziadkom.

