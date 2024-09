Jak wyglądał Drift Show Izdebki 2024?

Gwiazdy driftingu po raz kolejny stanęły do walki o wzgórze Izdebek (pow. brzozowski), zamieniając malowniczą miejscowość w stolicę kontrolowanego poślizgu! W niedzielę, 22 września, przez całe Podkarpacie przejeżdżały kultowe samochody, które mknęły na Pogórze Dynowskie, by zmierzyć się w zawodach. Tego dnia odbywała się tam kolejna edycja Drift Show Izdebki. Fani wydarzenia znają kultowe już wzgórze: Izdebki Touge. Drift Show Izdebki 2024 przyciągnął tłumy oglądających, chociaż w tym roku, inaczej niż w latach ubiegłych, show zaplanowano tylko na jeden dzień, a nie na cały weekend.

Najbardziej kręta droga w Polsce!

Drift Show Izdebki to jedyne wydarzenie motoryzacyjne organizowane na krętej, górskiej trasie, nawiązujące do początków driftu w Japonii. W tym roku fani tego eventu zobaczyli również niesamowitą strefę supersamochodów. Oprócz tego były zapierające dech w piersiach pokazy kontrolowanego driftu na najbardziej krętej drodze w Polsce. Na 7-kilometrowym odcinku drogi krajowej nr 28 jest aż 18 zakrętów. To bardzo niebezpieczny odcinek, ale fani palonej gumy pokochali go w całej krasie.

Tysiące widzów na Drift Show Izdebki 2024

Oprócz samochodów osobowych pojawiły się też driftujące auta ciężarowe, a całe show uświetniał helikopter latający nad pędzącymi pojazdami. Wokół drogi zebrały się tysiące oglądających. Goście mogli uczestniczyć w Drift Show Series i Supercar Paddock. Ponadto była możliwość porozmawiania z gwiazdami motoryzacji, obejrzenia kultowych samochodów; na oglądających czekał też Foodtruck Festival. Na zakończenie motoryzacyjnego święta zaplanowano wielki muzyczne widowisko. Organizatorzy zapowiadają już przyszłoroczny Drift Show Izdebki jako niezapomniane wielkie wydarzenie, bo jubileuszowe: dziesiąte.