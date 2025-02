Drobiowa groza! Ktoś kradnie i morduje kury

- U nas kury ukradziono w połowie lutego. Przyszedłem rano do kurnika i zauważyłem zerwaną kłódkę i otwarte drzwi. Wszedłem do środka i przeliczyłem kury. Brakowało dwóch, mieliśmy 18, a zostało 16 kurek - wyliczał Edward Dyl. – U nas to nie jest pierwsza kradzież. U sąsiadów kradli, u córki, która ma tutaj kaczki też w przeszłości było włamanie i zginęły 2 czy 3 kaczki, już nie pamiętam dokładnie - relacjonował 65-latek. – U nas zwierzęta ktoś zabrał u córki i sąsiadów podobnie, u innych kury były poduszone w kurniku - dodał mężczyzna.