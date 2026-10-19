Dym wciąż unosi się nad pogorzeliskiem w Nisku. Tu zginęło dwóch strażaków

Tragiczne wydarzenia rozegrały się w piątek, 16 października, na terenie Niska w województwie podkarpackim. Akcja gaśnicza pochłonęła życie dwóch strażaków z miejscowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej: mł. kpt. Wojciecha Garbacza i asp. Bartłomieja Pieroga. Już następnego dnia prokuratura zainicjowała śledztwo w tej sprawie. Łukasz Malarski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu, poinformował w wywiadzie dla Radia ESKA, że badanie ciał zmarłych strażaków odbędzie się we wtorek, 20 października.

21

W dniu 17 października przeprowadzono statyczne i dynamiczne oględziny zewnętrzne miejsca pożaru z użyciem policyjnego drona. W trakcie oględzin odwzorowano miejsce zdarzenia za pomocą skanera 3D. W toku intensywnie prowadzonych czynności śledczych w sprawie przesłuchano już pierwszych świadków. Trwa zabezpieczanie niezbędnej dokumentacji - informuje w rozmowie z Radiem ESKA rzecznik Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu, Łukasz Malarski.

Śledczy mają za zadanie ustalenie przyczyn pojawienia się ognia oraz dokładnego rozwoju sytuacji. Kluczowym elementem dochodzenia będzie również ocena prawidłowości prowadzonych działań ratunkowych.

Aktualnie decyzją powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w Nisku obiekt został wyłączony z użytkowania. Teren został zabezpieczony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi. W miejscu pogorzeliska nadal okresowo pojawia się dym, co skutkuje działaniami gaśniczymi – informuje Łukasz Malarski - Oględziny wewnątrz budynku zostaną wykonane niezwłocznie po wydaniu zezwolenia powiatowego inspektora nadzoru budowlanego

Do szczegółowego zbadania miejsca tragedii zostaną zaangażowani eksperci z Akademii Pożarniczej w Warszawie.