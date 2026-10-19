3-letnie dziecko potrącone na terenie przedszkola. Dziecko w szpitalu, sprawę bada prokuratura

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
Julia Ranosz
2026-10-19 13:15

Dramatyczne sceny rozegrały się w poniedziałek, 19 października, na terenie przedszkola w miejscowości Jedlicze (woj. podkarpackie). Trzyletnie dziecko zostało potrącone i musiało zostać zabrane do szpitala.

Karetka pogotowia
Autor: AndrzejRembowski//pixabay.com/ CC0 Karetka pogotowia ratunkowego/zdjęcie ilustracyjne

W poniedziałek, 19 października, na terenie przedszkola w miejscowości Jedlicze (powiat krośnieński, województwo podkarpackie) miało miejsce niebezpieczne zdarzenie. Trzyletnie dziecko zostało potrącone. Fakt ten został potwierdzony przez miejscowe służby.

Dziecko zostało przetransportowane do szpitala. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają dokładne okoliczności tego zdarzenia

– przekazała w rozmowie z Radiem ESKA asp. Sara Bania-Nowak z Komendy Miejskiej Policji w Krośnie. Obecnie funkcjonariusze nie podają do wiadomości publicznej żadnych dodatkowych szczegółów dotyczących przebiegu tego incydentu.

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