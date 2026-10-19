Ogromny wysyp tych grzybów w Bieszczadach. Leśnicy pokazali zdjęcia

Bieszczadzkie lasy przeżywają właśnie prawdziwy renesans opieniek. Przedstawiciele Nadleśnictwa Baligród zamieścili w sieci wyjątkowe ujęcia autorstwa Marcina Sceliny, które ukazują ogromne skupiska tych popularnych grzybów. Fotografie zostały opatrzone krótkim, ale niezwykle trafnym opisem: „Czas opieniek”.

Publikacja bieszczadzkich leśników natychmiast wywołała lawinę entuzjastycznych reakcji wśród internautów, którzy nie kryli swojego podziwu dla uwiecznionych na kadrach okazów. Zwrócono uwagę nie tylko na imponującą liczbę grzybów, ale również na ich wyjątkowy urok w naturalnym środowisku.

„Oj tak pięknie sobie rosną ,że szkoda psuć piękny obraz lasu. Wyglądają Zjawiskowo. Smakowite grzybki. Spotkać taką dużą rodzinkę. WOW.” – skomentował jeden z użytkowników. Podobnych opinii było więcej: „Ale dużo grzybków, opieńki rosną w grupach - jest ciasno ale rodzinnie super zdjęcia” oraz „Piękny wysyp, dawno nie widziałem aż tylu – czytamy”.

Zbiór opieniek w Bieszczadach. Uwaga na trujące gatunki

Październik to idealny moment na poszukiwanie tych leśnych rarytasów, które zazwyczaj występują w bardzo dużych koloniach. Należy jednak zachować szczególną ostrożność, ponieważ niedoświadczeni grzybiarze mogą łatwo pomylić opieńki z niebezpieczną hełmówką jadowitą lub trującą maślanką wiązkową. Portal grzyby.edu.pl przypomina również o kluczowej zasadzie dotyczącej przygotowywania opieniek, które klasyfikowane są jako grzyby „warunkowo jadalne”. Oznacza to, że przed właściwą obróbką kulinarną trzeba je bezwzględnie obgotować, a wodę z tego procesu wylać. Spożycie tych grzybów w formie surowej lub niedostatecznie ugotowanej może skutkować poważnymi zatruciami żołądkowo-jelitowymi.