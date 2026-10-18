Kiedy zmiana czasu 2026? Nie przegap tej chwili!

Kiedy zmiana czasu na zimowy 2026? Już niedługo przestawimy zegarki. Będziemy spać dłużej

Zmiana czasu na zimowy nastąpi w nocy z soboty 24 na niedzielę 25 października 2026 roku. Dokładnie o godzinie 3 cofniemy wskazówki zegarków na godzinę 2. Oznacza to, że tej nocy będziemy mogli spać o godzinę dłużej.

Większość telefonów, komputerów i innych urządzeń elektronicznych zmieni czas automatycznie. Tradycyjne zegarki oraz niektóre sprzęty domowe trzeba będzie jednak przestawić samodzielnie.

Od niedzieli rano będzie wcześniej robiło się jasno, ale również wcześniej zacznie zapadać zmrok. Zmiana czasu na zimowy odbywa się zawsze w ostatnią niedzielę października. Do czasu letniego wrócimy 28 marca 2027 roku.

Zmiana czasu 2026. Czy to już ostatni raz?

W Polsce zegarki przestawiamy nieprzerwanie od 1977 roku. Początkowo chodziło o lepsze wykorzystanie światła dziennego i oszczędzanie energii.

W 2018 roku Komisja Europejska zaproponowała rezygnację ze zmiany czasu. Rok później pomysł poparł Parlament Europejski. Państwa członkowskie nie uzgodniły jednak wspólnego stanowiska i przepisy nadal obowiązują.

W 2026 roku Komisja Europejska zapowiedziała kolejne badanie dotyczące zmiany czasu. Jego wyniki mają być gotowe do końca roku.

Gdzie na świecie obowiązuje zmiana czasu?

Zegarki przestawia większość państw Europy, w tym Polska, Niemcy, Francja, Włochy i Hiszpania. Wyjątkami są między innymi Islandia, Rosja, Białoruś i Turcja, gdzie czas pozostaje taki sam przez cały rok.

Zmiana czasu obowiązuje również w większości Stanów Zjednoczonych i Kanady oraz w niektórych regionach Australii.

Z kolei w Chinach, Japonii, Indiach i większości państw Afryki zegarków nie przestawia się wcale. Również w Brazylii zrezygnowano ze zmiany czasu. Na świecie zdecydowana większość państw korzysta z jednego czasu przez cały rok.