Wichury i deszcze na Podkarpaciu. Strażacy wyjeżdżali 72 razy. Uszkodzone dachy to nie wszystko

Hermanowa. Citroen wjechał do rowu. Kobieta trafiła do szpitala

Rzeszowska katedra przeciw in vitro. Wspiera projekt Godek

Szkolenie trwało tydzień. Wzięli w nim udział funkcjonariusze SG z placówek w Wetlinie, Ustrzykach Górnych, Stuposianach oraz bieszczadzcy ratownicy GOPR. Trudne warunki występujące zimą wymagają od mundurowych oraz ratowników wyjątkowych umiejętności, w tym sprawnego wykorzystania nart i skuterów śnieżnych.

Jak zaznacza Piotr Zakielarz z BIOSG, narty skiturowe oraz skutery śnieżne są w warunkach zimowych często podstawowym sprzętem służącym do patrolowania granicy. To niezawodny sprzęt w sytuacjach, kiedy funkcjonariusze szybko muszą dotrzeć w trudno dostępne punkty na granicy państw w służbie mundurowi często stosują transport na nartach za skuterem śnieżnym. Ta technika pozwala na szybkie przemieszczenie się patrolu w określone miejsce, który kontynuowany jest już na samych nartach. To rozwiązanie wymaga doskonałych umiejętności zarówno od narciarza, jak i od kierującego skuterem. Dynamiczne przejazdy w ekstremalnych zimowych warunkach są nie lada wyzwaniem dla narciarza.

W szkoleniu wzięło udział blisko 20 strażników granicznych oraz ratowników. Pod okiem instruktorów narciarstwa doskonalili umiejętności przetrwania w trudnym, górskim terenie zimą. Odbyły się także zajęcia na stoku narciarskim w Ustrzykach Dolnych, instruktarz z nawigacji w warunkach ograniczonej widoczności, w warunkach nocnych oraz zasad działania w hipotermii. Wspólnie z ratownikami GOPR-u doskonalono umiejętności udzielania pierwszej pomocy w górach. Specyfika podkarpackiej granicy, także od strażników granicznych wymaga wiedzy i umiejętności niezbędnych w akcjach ratujących ludzkie życie.

Pomnik Czynu Rewolucyjnego w Rzeszowie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.