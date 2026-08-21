ESKA Music Tour zawita do Mielca. Michał Szczygieł, Grubson i Agnieszka Chylińska wystąpią na MOSiR-ze

Ostatni weekend sierpnia w Mielcu zapowiada się wyjątkowo koncertowo. W dniach 29–30 sierpnia 2026 roku na terenach rekreacyjnych MOSiR przy ul. Solskiego 1 odbędzie się mielecka odsłona ESKA Music Tour. Za wydarzenie odpowiadają Radio ESKA, Prezydent Miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu.

Przez dwa dni publiczność będzie mogła usłyszeć popularnych polskich artystów i spędzić końcówkę wakacji w muzycznej atmosferze. W programie znalazły się zarówno współczesne przeboje, jak i utwory dobrze znane kolejnym pokoleniom słuchaczy.

Sobota z Michałem Szczygłem i Grubsonem

Koncertowy weekend rozpocznie się w sobotę, 29 sierpnia. Tego dnia na scenie ESKA Music Tour wystąpią Michał Szczygieł oraz Grubson.

Michał Szczygieł należy do artystów młodego pokolenia, których utwory od lat pojawiają się na radiowych playlistach. Grubson od dawna zajmuje ważne miejsce na polskiej scenie, łącząc hip-hop z elementami reggae, soulu i popu. Ich występy otworzą mielecką odsłonę trasy i rozpoczną muzyczne zakończenie wakacji.

Autor: Michał Szczygieł / Materiały prasowe

Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

Niedziela z Łzami, Adamem Konkolem i Agnieszką Chylińską

W niedzielę, 30 sierpnia, scena ponownie będzie należeć do polskich artystów. W programie zaplanowano koncerty Łzy – Adam Konkol oraz Agnieszki Chylińskiej.

Drugi dzień wydarzenia przyniesie dobrze znane rockowe brzmienia oraz charakterystyczny wokal jednej z najbardziej rozpoznawalnych polskich artystek. Niedzielne koncerty będą finałem mieleckiego weekendu z ESKA Music Tour.

Autor: Agnieszka Chylińska / Materiały prasowe

Mielec – muzyka, kultura i wspólne wydarzenia

Wybór Mielca jako jednego z przystanków trasy wpisuje się w charakter miasta, które stawia na wydarzenia pozwalające mieszkańcom wspólnie spędzać czas. Ważną rolę w życiu kulturalnym Mielca odgrywa Samorządowe Centrum Kultury, organizujące koncerty, spektakle, wydarzenia plenerowe, warsztaty i projekty edukacyjne.

Mielec ma także długą historię związaną z przemysłem i lotnictwem. Rozwój miasta przyspieszył po włączeniu go do Centralnego Okręgu Przemysłowego i powstaniu Państwowych Zakładów Lotniczych. Lotnicze tradycje są w mieście obecne do dziś – w Polskich Zakładach Lotniczych produkowane są m.in. śmigłowce S-70i Black Hawk oraz samoloty M28.

Istotne miejsce w mieście zajmuje również sport. Mielec od dekad kojarzony jest ze Stalą Mielec, której piłkarze dwukrotnie zdobywali mistrzostwo Polski. Obecnie działa tu ponad 30 klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej, a mieszkańcy korzystają z rozbudowanej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

Mielec promuje również lokalnych i bardzo zdolnych artystów. Dlatego podczas Eska Music Tour wybrzmią nie tylko nazwiska znane z ogólnopolskich scen, ale także głosy i muzyka rodzimych twórców. W sobotę na scenie wystąpi Zespół Pieśni i Tańca „Rzeszowiacy”, który kultywuje i popularyzuje polską kulturę ludową, rozsławiając Mielec zarówno w kraju, jak i za granicą. „Rzeszowiacy” to piękna część historii miasta, ale przede wszystkim żywa tradycja, która wciąż przyciąga kolejne pokolenia. Usłyszymy również „Nowożytnych”, czyli młody mielecki duet rapowy oraz Machę, 19-letniego mielczanina, który eksperymentuje z nowoczesnymi brzmieniami i różnymi gatunkami muzycznymi. Tego samego dnia usłyszymy również Winiarza, który rapuje od 2019 roku. Niedziela natomiast będzie należała do zespołu Overact, młodego mieleckiego bandu tworzonego przez utalentowanych muzyków lubiących gitarowe granie. Po nich zmienimy klimat, a to za sprawą Big Mielec Band, czyli 20-osobowej orkiestry jazzowej, która w tym roku obchodzi swoje 25-lecie.

Autor: Miasto Mielec/ Materiały prasowe