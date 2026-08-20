Samochód wypadł z drogi

Do tragicznego wypadku doszło w czwartek, 20 sierpnia około godz. 10.30 w miejscowości Szkodna w powiecie ropczycko-sędziszowskim. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach otrzymał zgłoszenie o samochodzie, który wypadł z drogi.

Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierująca Fordem Fiestą na łuku drogi najprawdopodobniej straciła panowanie nad pojazdem. Samochód wpadł w poślizg, zjechał z jezdni, a następnie uderzył w znajdujący się przy drodze przepust.

Za kierownicą siedziała kobieta, która podróżowała z trojgiem dzieci. Pasażerowie mieli 15, 9 i 2 lata. Najciężej ranna została 9-letnia dziewczynka. Na miejsce natychmiast ruszyły służby ratunkowe. Wezwano również Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Niestety, obrażenia odniesione przez dziecko okazały się śmiertelne. Pomimo prowadzonej akcji ratunkowej życia 9-latki nie udało się uratować.

Pozostali uczestnicy zdarzenia, według przekazanych informacji, nie odnieśli obrażeń.

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Trwa wyjaśnianie tragedii

Na miejscu przez kilka godzin pracowali policjanci. Zabezpieczali ślady i wykonywali czynności, które mają pomóc w dokładnym odtworzeniu przebiegu wypadku. W działaniach uczestniczył również prokurator.

Policjanci ustalają teraz, co dokładnie doprowadziło do utraty panowania nad samochodem. Będą wyjaśniać m.in. warunki, w jakich doszło do zdarzenia, stan drogi oraz wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na przebieg wypadku.

Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, kierująca była trzeźwa.

Po wypadku odcinek trasy Szkodna – Sędziszów Małopolski został całkowicie zablokowany. Na miejscu pracowały służby ratunkowe i funkcjonariusze, a czynności prowadzone były pod nadzorem prokuratora.

Śmierć 9-letniej dziewczynki sprawiła, że zwykła poranna podróż zakończyła się niewyobrażalną tragedią. Dokładne przyczyny i okoliczności wypadku są nadal wyjaśniane przez policję.

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