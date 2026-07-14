Finał sprawy nożownika z Medyki. Yousef M. usłyszał ostateczny wyrok!

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się 28 lutego 2022 roku w Medyce, miejscowości leżącej tuż przy polsko-ukraińskiej granicy. Jak wynika z akt sprawy, Yousef M. posłużył się nożem kuchennym, by zaatakować pokrzywdzonego. Początkowo oskarżono go o usiłowanie rozboju kwalifikowanego połączone z usiłowaniem spowodowania średniego lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Prokuratura Rejonowa w Przemyślu zarzuciła mu, że „zamachnął się tym narzędziem w kierunku ciała pokrzywdzonego, usiłując w ten sposób spowodować u pokrzywdzonego obrażenia ciała co najmniej na okres powyżej siedmiu dni, a tym samym swoim zachowaniem zmierzał do doprowadzenia pokrzywdzonego do stanu bezbronności, celem zaboru w celu przywłaszczenia znajdującego się w sklepie mienia”.

Na szczęście, zamierzonego celu nie osiągnął dzięki „przewadze siłowej ze strony pokrzywdzonego i zdecydowanej jego postawie obronnej, polegającej na złapaniu za ręce napastnika, wyrywania mu noża oraz powalenia go na ziemię”. To właśnie postawa ofiary, która zdołała obezwładnić napastnika, okazała się kluczowa dla dalszego biegu sprawy i ostatecznej kwalifikacji czynu.

Pierwszy wyrok w tej bulwersującej sprawie zapadł przed Sądem Okręgowym w Przemyślu 23 listopada 2022 roku. Sąd zmienił kwalifikację prawną i opis czynu. Ostatecznie Yousef M. został uznany za winnego „działania z zamiarem bezpośrednim spowodowania u pokrzywdzonego obrażeń ciała skutkujących u niego naruszeniem czynności narządów ciała i rozstrojem zdrowia na okres powyżej 7 dni”. Kluczową zmianą było odstąpienie od zarzutu rozboju, a skupienie się na usiłowaniu spowodowania obrażeń ciała.

Za ten czyn sąd skazał Yousefa M. na karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności.

Długa droga apelacyjna i ostateczny wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie

Od wyroku sądu pierwszej instancji odwołania złożyli zarówno Prokurator Rejonowy w Przemyślu, jak i obrońca oskarżonego. To zapoczątkowało długotrwały proces apelacyjny.

Jak poinformowała sędzia Ewa Preneta-Ambicka, rzecznik prasowy Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, pierwszy termin rozprawy apelacyjnej przed Sądem Apelacyjnym w Rzeszowie wyznaczono na 21 maja 2026 roku. Jednakże, z powodu nieobecności prawidłowo powiadomionego obrońcy oskarżonego, którego udział był obowiązkowy ze względu na pierwotny zarzut popełnienia zbrodni, rozprawa została odroczona.

Kolejny termin wyznaczono na poniedziałek, 13 lipca 2026 roku. Tym razem rozprawa doszła do skutku, a Sąd Apelacyjny w Rzeszowie wydał swój prawomocny wyrok. Zgodnie z informacją przekazaną przez Ewę Prenetę-Ambicką, „Sąd Apelacyjny w Rzeszowie wyrokiem z dnia 13 lipca 2026 roku utrzymał w mocy zaskarżony wyrok”.

Oznacza to, że orzeczenie Sądu Okręgowego w Przemyślu, skazujące Yousefa M. na 1 rok i 4 miesiące pozbawienia wolności za usiłowanie spowodowania obrażeń ciała, stało się ostateczne i prawomocne.