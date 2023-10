Frekwencja w wyborach 2023. Jaka frekwencja na Podkarpaciu?

Wybory parlamentarne 2023. Frekwencja na Podkarpaciu

Trwają wybory parlamentarne 2023. Głosowanie rozpoczęło się od godziny 7.00 i potrwa do 21.00. W tym czasie każdy Polak może oddać swój głos na kandydatów do Sejmu i Senatu. Państwowa Komisja Wyborcza w ciągu dnia na bieżąco informuje o frekwencji oraz incydentach związanych ze złamaniem ciszy wyborczej. PKW w niedzielę 15 października, czyli w dzień wyborów nie poda frekwencji referendalnej. Możemy za to liczyć na informacje odnośnie frekwencji wyborczej. Konferencje PKW odbywają się dziś w godzinach 10.00, 13.30, 18.30 i 22.00. Jak kształtował się wskaźnik frekwencji wyborczej w ciągu całego dnia na Podkarpaciu?

Frekwencja wyborcza na Podkarpaciu godzina 12.00

Pierwsze cząstkowe wyniki dotyczące frekwencji na Podkarpaciu w wyborach parlamentarnych poznaliśmy o godzinie 12.00. Na ten moment frekwencja wyniosła 22,22%. Wydano w sumie 354 281 kart do głosowania. Na Podkarpaciu uprawnionych do głosowania w stałych obwodach głosowania jest 1 594 701 osób.

Frekwencja wyborcza na Podkarpaciu na godzinę 17.00

Jak wynika z najnowszych danych PKW frekwencja w wyborach parlamentarnych na Podkarpaciu na godzinę 17.00 wyniosła 55,23%. Liczba kart wydanych w stałych obwodach głosowania wyniosła 884 448.

