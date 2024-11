Gęś Pipa nie żyje. Pokochała ją cała Polska, była prawdziwą "królową straganów"

Słynna gęś Pipa ( a właściwie gąsior) była prawdziwą ambasadorką Jeziora Tarnobrzeskiego. Należała do właścicieli Wake Parku nad Jeziorem Tarnobrzeskim właśnie. Gęś zyskała rozgłos dzięki przyjaźni z tarnobrzeskim tiktokerem Kamilem Trelą. Tiktoker spotkał gęś przypadkowo, odwiedzając Jezioro Tarnobrzeskie. Okazało się, że gęś upodobała sobie akurat tiktokera! Chodziła za nim, niczym pies. Filmiki z gęsią okazały się strzałem w dziesiątkę. Ta niecodzienna relacja przyciągnęła uwagę mnóstwa osób w mediach społecznościowych, a każde dziecko zapragnęło mieć "swoją" Pipę, która mogłaby zostać ich przyjaciółką. Stragany zalały pluszowe gęsi. Pipa opanowała Polskę od morza aż po Tatry! Zapanowała prawdziwa "gęsiomania".

Właściciele Wake Parku Tarnobrzeg w sobotę, 2 listopada przekazali w mediach społecznościowych, że Pipa nie żyje. W oświadczeniu zaznaczyli, że gąsior był prawdziwą osobowością Jeziora Tarnobrzeskiego i kochanym zwierzakiem.

- Drodzy Goście odwiedzający nasz Wake Park, z przykrością i z ogromnym smutkiem w sercu zawiadamiamy Was, że Gąsior Pipa, którego wszyscy tak bardzo kochaliśmy odszedł przedwczoraj. Przez te kilka lat był naszym towarzyszem, łobuzem, radością i prawdziwą Osobowością Wake’a. Wierzymy, że jedynie przeniósł się w inny wymiar, na inne pozaziemskie jezioro. Przyjdzie taki czas, że znów zobaczymy jak zadowolony z siebie, dumnie rozpościera skrzydełka. Do zobaczenia Pipa! - można przeczytać.

Tiktoker Kamil Trela pożegnał Pipę we wzruszających słowach. Poinformował, że zwierzę odeszło 31 października, a weterynarz był z gąsiorem do samego końca.

- Odeszła cząstka mnie [...]. Dla was to może był tylko gąsior, dla mnie to był prawdziwy ziomek – powiedział łamiącym się głosem na nagraniu umieszczonym na tiktoku.