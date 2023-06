Pluszowe gęsi kosztują krocie! Dziwaczna moda podbija Polskę. O co chodzi?

Gęś Pipa opanowała polskie kurorty. Dziwaczna moda rozlała się po kraju

Zaczyna się sezon wakacyjnych wyjazdów i jak co roku sprzedawcy zacierają ręce. Każdy, kto wyjeżdża z dzieckiem musi bowiem wysupłać jakiś grosz na pamiątkę z wakacji. W tym roku śmiało możemy powiedzieć, że zamiast ciupagi z Zakopanego, czy muszli z Jastarni większość rodzin przywiezie do domu gęś.

Szał na pluszowe ptaki zaczął się dzięki prawdziwej gęsi o imieniu Pipa. Gąska stałą się internetową celebrytką po tym, jak zaprzyjaźnił się z nią Kamil. Mężczyzna prowadzi kanał na TikToku i nagrywa filmy z gąską w roli głównej. Przygody skrzydlatego przyjaciela tak spodobały się tiktokowej publiczności, że materiały wideo z ptasią aktorką mają setki tysięcy wyświetleń.

Przyjaźń rozpoczęła się, gdy Kamil zaczął przyjeżdżać nad jezioro Tarnobrzeskie, nad którym Pipa swobodnie żyje. Internetowy twórca szybko znalazł ze zwierzęciem wspólny język. I to dosłownie, bo na nagraniach zawsze mówi do swojej pierzastej przyjaciółki, a ona nie pozostaje dłużna gęgając co niemiara! Z TikToka korzystają głównie młodzi ludzie, więc od popularności jednej gąski pod Tarnobrzegiem do prawdziwej manii na jej pluszowe podobizny droga była krótka.

Teraz rodzice mają spory orzech do zgryzienia. Bo jedna pluszowa Pipa kosztuje nawet 200 złotych. Można oczywiście zamówić taniej przez internet, jednak jak wiadomo przywieziona z wakacji pamiątka zawsze się milej kojarzy.