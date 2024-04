Giełda Wschód w Skołoszowie. Oto, co nas zaskoczyło

Giełda Wschód odbywa się w każdą sobotę i jest otwarta w godzinach 6.00 - 14.00 w Skołoszowie, tuż przy przy węźle "Przemyśl" autostrady A4. Na targu kupimy zarówno odzież, jak i biżuterię, rośliny, artykuły ogrodnicze, meble, używane maszyny czy samochody.

To, co najbardziej nas zaskoczyło podczas sobotniej giełdy, to fakt, że asortymentem, którego było najwięcej, to zdecydowanie ubrania - bluzy, bluzki, koszulki bielizna, legginsy, dresy, szale i szaliki, obuwie... łatwiej wymienić, czego tam nie było.

Co oprócz tego można było zakupić? Zobaczcie w naszej galerii: