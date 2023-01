Goście śpiewali mu 200 lat, a Jubilat stare piosenki [GALERIA]

Do Jubilata z gratulacjami i upominkami przybyli Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Ewa Gul-Czachor oraz Sołtys Świerczowa Krystyna Tokarz. Podczas urodzinowej uroczystości na cześć Jubilata odśpiewano „dwieście lat”. Nie zabrakło również okolicznościowego tortu oraz wzniesienia toastu za zdrowie Pana Bronisława. Stulatek z chęcią śpiewał dla zgromadzonych piosenki z dawnych lat- pamięta wiele tekstów pieśni legionowych i piosenek ludowych.

Pan Bronisław Komaniecki urodził się 3 stycznia 1923 r. w Trzęsówce (gm. Cmolas). Jako dziecko chodził do szkoły i pomagał rodzicom na gospodarstwie. W młodym wieku pracował również przy budowie drogi z Trzęsówki do Kolbuszowej. Dobrze pamięta czasy II wojny światowej i tragiczne skutki bitwy o Kolbuszową w 1939 r. Zawodowo przez wiele lat pracował na kolei. Wspomina, że pieszo chodził z Majdanu do Komorowa, z Hadykówki do Cmolasu i sprawdzał stan szyn kolejowych, aby w przypadku awarii szybko zawiadomić odpowiednie służby i wymienić popękane szyny. Po dziadku odziedziczył pasję do pszczelarstwa. Interesował i zajmował się hodowlą pszczół i sprzedażą miodu, doceniając jego cenne właściwości zdrowotne.

Pan Bronisław wychował czwórkę dzieci. Doczekał się dziewięciu wnuków i siedmiu prawnuków. Cieszy się dobrą kondycją fizyczną, jest towarzyski i otwarty w stosunku do ludzi. Podkreśla, że najważniejsze jest zdrowie, a receptą na długie życie jest ciężka praca i pozytywne nastawienie.

Wspomnienia Pana Bronisława w formie wywiadu zostały opublikowane w książce „Ludzie Świerczowa” zrealizowanej na zlecenie Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Świerczów.