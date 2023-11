Grób rodziny Ulmów w Markowej ma wiele niezwykłych elementów

Ksiądz z Podkarpacia powiedział, dlaczego Kościół chroni pedofili! "Uznawał to za zupełnie normalną rzecz"

Odtworzony nagrobek powstał dzięki staraniom i wsparciu finansowemu Instytutu Pamięci Narodowej. Zachował dokładny wygląd, jak ten z 1963 r. Jak podczas uroczystości przekazania aktu opieki nad byłym grobem wojennym Rodziny Ulmów dr Mateusz Szpytma – wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej, przypomniał, że rodzina Ulmów została godnie pochowana dzięki staraniom sąsiadów, przyjaciół i najbliższych, którzy dokonali wobec nich czynu miłosierdzia, wykazali się wielką odwagą i podjęli doczesne szczątki zamordowanej Rodziny, pochowali je w trumnach najpierw w miejscu zbrodni, a 11 stycznia 1945 r. na parafialnym cmentarzu, gdzie spoczywały do marca 2023 r. Byli to Władysław Ulma, brat Józefa, Józef Niemczak, brat Wiktorii, Antoni Szpytma przydomek „Pisarz”, najbliższy przyjaciel Józefa, Franciszek Szylar i Michał Kluza, szwagier Wiktorii, który przygotował trumny.

W uroczystości wziął udział ks. arcybiskup metropolita przemyski Adam Szal, ks. dr Witold Burda, postulator procesu beatyfikacyjnego Rodziny Ulmów, potomkowie Józefa i Wiktorii, na czele z Franciszkiem Niemczakiem, bratankiem Wiktorii z domu Niemczak. Byli obecni Waldemar Rataj, dyrektor Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów członkowie Towarzystwa Przyjaciół Markowej z panią prezes Marią Ryznar- Fołta, panie z Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej oraz mieszkańcy Markowej.

Uczestnicy spotkania mogli także zobaczyć najnowszą wystawę o Rodzinie Ulmów, która jest prezentowana w Zagrodzie Muzeum w Markowej. Sam grób tuż po Dniu Wszystkich Świętych wygląda imponująco zalały g białe kwiaty i mnóstwo palących się zniczy. na grobie są symbole narodowe, biało czerwone flagi, znicz z mapą Polski, świeczki z aniołkami, a identyczne białe lampiony mają wypisane na każdym po jednej literce- "BŁOGOSŁAWIENI" Najwięcej emocji wzbudzają znicze postawione z pamięcią o dzieciach z rodziny Ulmów. Te z gipsowymi aniołkami w środku, oraz z resorakiem okręconym różańcem i dziewczęcą bransoletką w środku.

Na środku mogiły jest tablica informująca o ekshumacji rodziny, oraz zdjęcie zamordowanych i informacja, że w 1995 roku zostali uhonorowani medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata, a imiona rodziny Ulmów są uwiecznione na honorowym miejscu w Parku Pamięci w Jerozolimie. Zanim dostrzeżemy dzisiaj bogato zdobiony grób zauważymy poruszający napis: KTO RATUJE JEDNO ŻYCIE , JAKBY ŚWIAT CAŁY RATOWAŁ" To miejsce symboliczne. Nagrobek rodziny bez problemu odnajdziemy na cmentarzu w Markowej gdyż już od głównej drogi są znaki informujące gdzie jest grób. Warto go odwiedzić, będąc w okolicy, bo to miejsce symboliczne, nasycone trudną historią.