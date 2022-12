Horoskop na piątek 16 grudnia 2022

Horoskop na piątek 16 grudnia 2022. Co mówią gwiazdy? Czy to będzie dobry dzień dla twojego znaku zodiaku? Sprawdź!

Horoskop na piątek 16 grudnia 2022: Baran

21.03-20.04

POCZUJESZ SZCZĘŚCIE

Ktoś namawia cię do czegoś, na co tak naprawdę masz wielką ochotę, jednak udajesz, że nic a nic cię to nie obchodzi. Wybierając tę możliwość, poczujesz się naprawdę szczęśliwy i zrozumiesz to w najbliższych dniach, szybciej niż myślisz.

RADA: Uporządkowanie spraw z niedawnej przeszłości nie przyniesie żadnych trudności. Tak naprawdę wszyscy są zainteresowani takim rozwiązaniem tej sprawy

Horoskop na piątek 16 grudnia 2022: Byk

21.04-20.05

WYJEDŹ NA URLOP

Należy ci się odpoczynek, bo bardzo na niego zasłużyłeś. Najlepszy byłby teraz dla ciebie pobyt w jakimś spokojnym miejscu, by całkowicie się zrelaksować. W każdym razie powinieneś teraz wyhamować i nie brać na siebie odpowiedzialnych zadań

RADA: Nie daj się namówić na załatwianie spraw za innych ludzi. Twój sukces sprawił, że wielu chciałoby teraz wykorzystać cię do swoich nie zawsze uczciwych celów

Horoskop na piątek 16 grudnia 2022: Bliźnięta

21.05-21.06

KONIEC ZMARTWIEŃ

Od dawna niepokoiła cię pewna kwestia, a teraz uzyskasz wreszcie rozwiązanie konfliktu. Uda się to osiągnąć dzięki twojemu nastawieniu, bardziej konkretnemu i zdecydowanemu, niż miało to miejsce wcześniej. Teraz możesz wreszcie cieszyć się spokojem.

RADA: Nie zmienisz niektórych elementów swojej rzeczywistości i musisz nauczyć się je omijać. Unikaj tego, co cię denerwuje, a czego nie możesz żadnym sposobem zmienić

Horoskop na piątek 16 grudnia 2022: Rak

22.06-22.07

ZYSKASZ PODZIW

Wzbudzisz szczery podziw w pewnych mało znanych sobie ludziach. Zaczną kontaktować się z tobą i próbować namówić cię na osobistą pomoc. Są co prawda bezinteresowni i nic nie kombinują, jednak mogą stać się nieco męczący.

RADA: Zastanów się, czy chcesz mieszać się aż tak bardzo w cudze sprawy, potem trudno ci będzie wyplątać się z tego bez szwanku dla wypełnienia obietnicy.

Więcej znaków zodiaku znajdziesz w galerii zdjęć.

Horoskop. Co mówi o tobie znak zodiaku? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.