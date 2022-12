Horoskop na poniedziałek 19 grudnia 2022

Horoskop na poniedziałek 19 grudnia 2022. Co mówią gwiazdy? Czy to będzie dobry dzień dla twojego znaku zodiaku? Sprawdź!

Horoskop na poniedziałek 19 grudnia 2022: Baran

Masz teraz okazję na gorący romans! Musisz jednak przełamać nieśmiałość i nie szukać już więcej dziury w całym.

Horoskop na poniedziałek 19 grudnia 2022: Byk

Zobaczysz na sklepowej wystawie coś, co uznasz za znakomity prezent dla partnera. Natychmiast sięgniesz do portfela.

Horoskop na poniedziałek 19 grudnia 2022: Bliźnięta

Opowieści twojego znajomego to tylko przechwałki. Nie próbuj go naśladować, bo nie wyjdzie ci to na pewno na dobre.

Horoskop na poniedziałek 19 grudnia 2022: Rak

Zakochasz się bez pamięci! To będzie prawdziwy wakacyjny romans, dla którego będziesz skłonny rzucić wszystko.

Horoskop na poniedziałek 19 grudnia 2022: Lew

Twojemu zdrowiu absolutnie nic teraz nie zagraża. Możesz bez przeszkód decydować się na ten wymarzony wyjazd.

Horoskop na poniedziałek 19 grudnia 2022: Panna

Ktoś będzie cię namawiał na zakup, być może samochodu lub innego pojazdu. Kupuj go choćby całkiem w ciemno!

