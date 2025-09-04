Powrót upałów kontra burze z gradem. Prędko nie zaznamy spokoju

Początek września przyniósł dynamiczną pogodę w Polsce. Nie inaczej wygląda prognoza na piątek, 5 września i weekend. IMGW zapowiada m.in. burze z gradem i upały, ale na tym nie koniec.

W najbliższych godzinach w Polsce pojawią się temperatury przekraczające 30 stopni Celsjusza, ale większym problemem będą gwałtowne zjawiska atmosferyczne. Przydadzą się parasole i trzeba będzie zachować ostrożność.

Najgoręcej wyglądają prognozy dla wschodnich rejonów naszego kraju. Zagrzmi również w centrum, na południu i północy Polski. Szczegóły opisujemy w poniższym materiale na se.pl.

Upały kontra burze. Nowa prognoza pogody na 5 września

Przed nami pierwszy weekend września 2025 roku. Wiemy już, że pogoda postanowiła "uczcić" ten fakt i przygotowała dla Polaków dynamiczne zmiany i paletę niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych. "Najciekawiej" wygląda prognoza IMGW na piątek. Najgorsze warunki zdominują wschodnie rejony kraju, a konkretnie województwa:

podlaskie

mazowieckie

podkarpackie

lubelskie

- Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, a na wschodzie, północnym wschodzie oraz w centrum również burze, możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do około 25 mm. Rano na wschodzie lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 24 do 28 stopni, cieplej miejscami na południowym wschodzie, do 30-31 stopni - podaje IMGW w synoptycznej prognozie na 5 września.

Podczas burz może się objawić silny wiatr - do 70 km/h. W prognozach ostrzeżeń widzimy żółte alerty, związane z burzami i upałami. Najgoręcej będzie na Lubelszczyźnie - w godzinach 14-15 termometry mogą tam wskazać nawet 34 stopnie Celsjusza! Mówimy tutaj o scenariuszu z najwyższymi temperaturami. Pamiętajmy o bezpieczeństwie w trakcie upałów i burz! Szczegółowe instrukcje znajdują się w komunikatach Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dalszy ciąg materiału znajduje się pod mapą z prognozą na 5 września:

Ogromna zmiana w pogodzie. Przyjdzie w weekend 6-7 września

W weekend upały wezmą sobie urlop. Temperatury maksymalne na wschodzie i południowym wschodzie nie powinny przekraczać 25 stopni Celsjusza. Burze przesuną się na północ i północny wschód, ale będzie ich zdecydowanie mniej niż 5 września. Podczas burz możliwe silniejsze podmuchy wiatru, przekraczające 60 km/h.

Niedziela będzie najspokojniejszym dniem końcówki tygodnia. Słońce częściej będzie się przebijało przez chmury, a opady deszczu najpewniej pozostaną jedynie na południu i południowym wschodzie. Jeżeli potwierdzą się prognozy średnioterminowe, to w dniach 7-9 września w Polsce będzie dominowała przyjemna wersja końcówki lata - ciepła i tylko momentami deszczowa. W środku przyszłego tygodnia ponownie zmierzymy się z upałami. Lato najwyraźniej nie daje się wypchnąć jesieni, która zgodnie z kalendarzem powinna coraz śmielej zaglądać do naszego kraju.

