Jadąc w Bieszczady łatwo przegapić tę perełkę. To miejsce i widok cię zachwyci

Jadąc w Bieszczady, zdecydowanie warto się tu zatrzymać. Zamek Sobień, a właściwie jego ruiny znajdują się we wsi Manasterzec pod Sanokiem. To pozostałość po średniowiecznej budowli obronnej. Ruiny zamku znajdują się na niewielkim wzniesieniu, ale bardzo łatwym do pokonania, nawet dla dzieci. Wystarczy około 5-10 minut, by być na szczycie. Pod zamkiem znajduje się spory, darmowy parking.

Z ruin zamku rozpościera się niezwykły widok na rzekę San. Niezapomniane wspomnienia i piękne zdjęcia gwarantowane. Z zamkiem wiąże się szereg legend, podobno spotkać tu można Białą Damę oraz Czarną Damę.

Zamek Sobień. Miejsce owiane tajemnicą

Sobień jest średniowiecznym zamkiem, znajdujący się na granicy Pogórza Bukowskiego i Gór Słonnych. W pierwszym z wpisów pojawił się jako własność królewska Soban. Władysław Jagiełło nadał zamek rycerskiemu rodowi Kmitów. To właśnie z Kmitami wiążą się legendy, jakimi owiany jest zamek Sobień. O Czarnej Damie można przeczytać w książce "Legendy zamków karpackich". Bartłomiej Grzegorz Sala przytoczył kilka legend dotyczących zamku, jednak ta o Czarnej Damie jest niezwykle przejmująca. Opowiada o tym, jak Jan Kmita musiał opuścić warownię, udając się w "ważnych sprawach". W zamku została jego żona Anna z dworem. W tym czasie zamek najechali Węgrzy, twierdza stanęła w płomieniach. Anna zachowując spokój, przygotowała się na śmierć. Gdy Jan Kmita powrócił, zastał zgliszcza, ślubował, że zamek odbuduje. Nigdy nie wziął drugiej żony i nie pozostawił dziedzica. A gdy tylko śmierć zbiżała się do kogokolwiek z rodziny Kmitów, na zamku widywano Czarną Damę.

