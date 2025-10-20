Jak w Chicago lub Nowym Jorku. Oto najwyższy wieżowiec mieszkalny w Polsce

Najwyższy budynek mieszkalny w Polsce. Nowy rekordzista stoi w Rzeszowie

Na mapie polskiej architektury pojawił się nowy rekordzista. W Rzeszowie, w województwie podkarpackim, powstał najwyższy budynek mieszkalny w kraju. To kompleks Olszynki Park, który osiągnął imponującą wysokość ponad 220 metrów. Tym samym rzeszowski wieżowiec wyprzedził wrocławski Sky Tower i warszawską Złotą 44.

Olszynki Park to inwestycja zlokalizowana w centrum Rzeszowa, przy ulicy Fryderyka Szopena, po lewej stronie Wisłoka. Wieża ma 41 pięter, a jej całkowita wysokość wraz z iglicą wynosi około 220,67 metra. Budynek łączy funkcje mieszkalne, usługowe i biurowe – w dolnych kondygnacjach znalazły się lokale handlowe oraz przestrzenie użytkowe, a wyżej apartamenty z panoramicznym widokiem na miasto. Projekt przyciąga uwagę nie tylko skalą, lecz także nowoczesną architekturą. Oświetlona wieża stała się nowym punktem orientacyjnym Rzeszowa, widocznym z wielu kilometrów.

Rekord pobity. Sky Tower i Złota 44 w tyle

Przez ostatnie lata miano najwyższego budynku mieszkalnego w Polsce należało do Sky Tower we Wrocławiu (212 m) oraz Złotej 44 w Warszawie (~192 m). Montaż iglicy na szczycie Olszynki Park ostatecznie przesądził o zmianie lidera. Rzeszowska inwestycja nie tylko przekroczyła wysokość Sky Tower, ale stała się też jednym z najwyższych budynków mieszkalnych w całej Europie Środkowej.

Olszynki Park – najważniejsze dane

Miasto: RzeszówUlica: Fryderyka SzopenaWysokość: ok. 220,67 m (z iglicą)Liczba pięter: 41Funkcja: mieszkalno-usługowa

Powstanie najwyższego budynku mieszkalnego w kraju stało się dla Rzeszowa powodem do dumy. Miasto, dotychczas kojarzone głównie z przemysłem lotniczym i edukacją, zyskało nowy, prestiżowy symbol. Inwestycja pokazuje, że ambitne projekty wysokościowe mogą powstawać także poza największymi metropoliami.