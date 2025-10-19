To najwyższy budynek w Polsce i Unii Europejskiej. Widok z niego zapiera dech

Varso Tower w Warszawie to najwyższy budynek nie tylko w Polsce, ale i w całej Unii Europejskiej. Wraz z iglicą mierzy imponujące 310 metrów wysokości, górując nad stolicą i stając się jednym z jej najbardziej rozpoznawalnych symboli. Wieżowiec znajduje się przy ulicy Chmielnej 69, tuż obok Dworca Centralnego i Alej Jerozolimskich. Budowę zakończono w 2022 roku, po kilku latach intensywnych prac.

Varso Tower liczy 53 kondygnacje i stanowi centralny punkt kompleksu Varso Place. Choć cała konstrukcja z iglicą sięga 310 metrów, to wysokość użytkowa biurowca wynosi około 230 metrów. Budynek łączy szkło, stal i aluminium, tworząc elegancką, minimalistyczną bryłę, która doskonale wpisuje się w nowoczesną panoramę Warszawy.

Czytaj też: To największe miasto w Polsce. Nie chodzi o Warszawę

Tarasy widokowe i wyjątkowe atrakcje

Jednym z największych atutów Varso Tower są tarasy widokowe, z których można podziwiać panoramę miasta. Na 49. piętrze znajduje się ogólnodostępny taras Highline Warsaw, a na najwyższych kondygnacjach – przestrzeń widokowa z ogrodem i barem. To najwyżej położone tarasy w Polsce, stanowiące atrakcję zarówno dla turystów, jak i mieszkańców stolicy.

Wewnątrz budynku mieszczą się przede wszystkim nowoczesne biura, ale także restauracje, kawiarnie i przestrzenie usługowe. Obiekt został zaprojektowany z myślą o ekologii – posiada m.in. certyfikat BREEAM na najwyższym poziomie, co potwierdza jego energooszczędność i przyjazność dla środowiska.

Varso Tower na tle Europy i świata

Choć Varso Tower jest najwyższym budynkiem w Polsce i całej Unii Europejskiej, na tle światowych gigantów prezentuje się nieco skromniej. Jego 310 metrów wysokości pozwala jednak wyprzedzić takie europejskie wieżowce jak The Shard w Londynie (310 m z iglicą, ale niższy w części użytkowej) czy Commerzbank Tower we Frankfurcie (259 m). W porównaniu z globalnymi rekordzistami, jak Burj Khalifa w Dubaju (828 m) czy Merdeka 118 w Kuala Lumpur (678,9 m), warszawski wieżowiec wypada znacznie niżej, lecz wciąż plasuje się w ścisłej czołówce nowoczesnych drapaczy chmur w Europie. Co więcej, Varso Tower jest symbolem tego, że stolica Polski coraz śmielej dołącza do elitarnego grona miast o światowej architekturze wysokościowej.