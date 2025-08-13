W Jaśle doszło do tragedii podczas spotkania towarzyskiego, w wyniku której zginął 45-letni mężczyzna.

Ofiara została ugodzona nożem; policja zatrzymała pięć osób, które były jej znane.

Śledztwo trwa, a sekcja zwłok ma wyjaśnić dokładne okoliczności zdarzenia.

Jasło. 45-latek zginął w czasie spotkania towarzyskiego

Przesłuchanie pięciu zatrzymanych osób ma pomóc policji w Jaśle w wyjaśnieniu okoliczności śmierci 45-letniego mężczyzny. We wtorek, 12 sierpnia, w godzinach wieczornych brał on udział w spotkaniu towarzyskim w piętrowym domu na terenie miasta, w czasie którego spożywano alkohol. Po godz. 21 na miejscu pojawiła się policja, po tym jak jedno z uczestników libacji wezwało służby ratownicze.

- Ze zgłoszenia wynikało, że 45-latek został ugodzony nożem, ale wyjaśniamy nadal, w jakich okolicznościach doszło do zdarzenia - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem" komisarz Barbara Pawłowska z Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.

Zatrzymane osoby były znane ofierze

Jak dodaje Henryk Zawada, zastępca prokuratora rejonowego w Jaśle, denat otrzymał trzy ciosy ostrym narzędziem - prawdopodobnie nożem, który zabezpieczono na miejscu zdarzenia. Do sprawy zatrzymano 5 osób, w tym mieszkańców domu, w wieku: 28 (dwie osoby), 33, 45 i 56 lat.

- Wszystkie zatrzymane osoby były znane ofierze - mówi "Super Expressowi" Zawada.

Na środę, 13 sierpnia, zaplanowano wykonanie z nimi czynności, natomiast w czwartek, 14 sierpnia, odbędzie się sekcja zwłok denata.