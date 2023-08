Jechał autostradą pod prąd, doszło do koszmarnego wypadku! Zginął 42-latek

Prawdziwa perła przy drodze w Bieszczady. Łatwo ją przegapić! To miejsce i widok cię zachwyci

Do tego koszmarnego wypadku doszło we wtorek (8 sierpnia 2023) przed godz. 22.00, na autostradzie A4, na wysokości miejscowości Pawłosiów. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, kierujący audi 86-letni mieszkaniec gminy Radymno, jechał pod prąd autostradą A4. Na wysokości Pawłosiowa doszło do dramatu - zderzył się czołowo hyundaiem, który poruszał się prawidłowo. Za kierownicą siedział 42-letni mieszkaniec Rzeszowa.

- Na to zdarzenie drogowe najechali funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach. Policjanci udzielili poszkodowanym pierwszej pomocy. Pomimo podjętej reanimacji, życia 42-latka nie udało się uratować. W wyniku zdarzenia ranny został 86-latek, kierujący audi - przekazują policjanci.

Dodatkowo, gdy mundurowi sprawdzili dane w policyjnych systemach okazało się że 86-latek nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.

Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Pod nadzorem prokuratora przeprowadzili oględziny oraz przesłuchali świadków. Prowadzone w tej sprawie postępowanie wyjaśni dokładne okoliczności tego zdarzenia

Nie ma wyroku ws. Ernesta K. który zabił dwóch kolegów prowadząc BMW po pijanemu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.