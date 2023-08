Tragiczny wypadek. Nie żyje pieszy. Był na pasach, gdy wjechał w niego samochód

Bartek dźgał swoją dziewczynę nożem, a potem zadzwonił do mamy? Straszne szczegóły

Do wypadku doszło we wtorek (1 sierpnia 2023) po godz. 11.00 na ul. Pruchnickiej w Jarosławiu na przejściu dla pieszych. Mężczyzna, który przechodził przez jezdnię został potrącony przez mercedesa. 70-latek trafił do szpitala. Jego życia nie udało się uratować.

- Policjanci wstępnie ustalili, że kierująca mercedesem, 23-letnia mieszkanka gminy Pawłosiów, potrąciła przechodzącego przez oznakowane przejście dla pieszych mężczyznę. 70-letni mieszkaniec Jarosławia został przetransportowany do szpitala. Niestety, mimo wysiłków lekarzy jego życia nie udało się uratować - informuje KPP w Jarosławiu.

Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności tego tragicznego wypadku.

