Jesień już blisko. Przyroda pokazuje pierwsze jesienne barwy

"To już jest koniec". Rodzice pięcioraczków z Horyńca właśnie to ogłosili

Za początek astronomicznej jesieni uznajemy moment, kiedy słońce przechodzi przez punkt równonocy jesiennej. Zazwyczaj wypada on między 22 a 23 września. W zależności od roku, daty te mogą się między sobą nieznacznie różnić. Tego dnia zrównuje się ze sobą także dzień z nocą.

Kiedy zaczyna się kalendarzowa jesień?

Kalendarzowa jesień, w przeciwieństwie do astronomicznej, zawsze wypada tego samego dnia. W naszej szerokości geograficznej jest to 23 września. Trwa ona aż do 22 grudnia, do momentu, na który przypada początek zimy. W tym roku już po 15 sierpnia dało się zauważyć pierwsze jesienne liście w żółtych i czerwonych kolorach. Tych z każdym dniem przybywa. Lato odchodzi od nas powoli i nadchodzi jesień. Na początku jeszcze ciepła, słoneczna i miejmy nadzieję rozpieści nas swoimi urokami. Potem nadejdą chłodniejsze dni.

Pierwsze oznaki jesieni Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Wiosna i lato też przyszły wcześniej

Na Podkarpaciu w tym roku bzy i kasztany zakwitły stosunkowo szybciej względem lat ubiegłych. Bociany też zbierały się w sejmiki bocianie około dwa tygodnie wcześniej. Teraz przyrod pokazuje, że nie będzie zwlekać z zaproszeniem na nasze podwórka, do parków, ogrodów i zielonych skwerków jesieni. Pierwsze jesienne liście już są. Jeszcze nieśmiało przebijają się wśród ciągle, jeszcze zielonych drzew, ale zmiana pory roku już daje się odczuć. Zauważą to wszyscy, którzy wyjdą z miast na spacer. Jesień jest coraz bliżej.