Kapliczki Podkarpacia. Te skarby wiary kryją w sobie niezwykłą historię!

Podkarpacie kapliczkami stoi

Jadąc przez Podkarpacie dostrzeżemy tysiące kapliczek. Zarówno mniejszych jak i większych, zdecydowana ich część jest starsza. Jedną z tras, na której możemy dostrzec wiele takich obiektów, jest droga z Rzeszowa do Strzyżowa. Tam w każdej wsi znajduje się przynajmniej kilka takich miejsc kultu. Wiele bardzo starych. Kilka takich wyjątkowych kapliczek znajduje się np. we wsi Zawadka.

W niewielkiej wsi w gminie Strzyżów-Zawadka, znajdują się kapliczki słupowe datowane na lata 1885 i 1900. Te proste, ale pełne uroku konstrukcje, często wykonane z kamienia lub drewna, były miejscem modlitwy i refleksji dla mieszkańców. Ich obecność świadczy o głębokiej religijności społeczności oraz o tradycji wznoszenia takich obiektów jako formy dziękczynienia czy prośby o opiekę. Podobne obiekty na które warto zwrócić uwagę znajdują się we wsi Bystrzyca, położonej w powiecie ropczycko-sędziszowskim, w gminie Iwierzyce. Bystrzyca była wsią królewską dóbr krzesłowych kasztelanii sandomierskiej w województwie sandomierskim w 1629 r. Obecnie miejscowość jest siedzibą parafii pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu. We wsi wśród zieleni i kwiatów stoi też piękna kapliczka Św. Franciszka z 1987 r. ufundowana przez dwie tamtejsze rodziny.

Kapliczki w Sercu Pogórza Dynowskiego

Ciekawe przydrożne kapliczki możemy spotkać również we wsi Pstrągowa w powiecie strzyżowskim, w gminie Czudec. Wśród polnych ścieżek, kapliczki okolone tym, co przyniosła wiosna w najpiękniejszym wydaniu. Pstrągowa, z jej rozległymi polami i pagórkowatym terenem, jest miejscem, gdzie kapliczki często spotyka się przy polnych drogach i na skraju lasów. Ich obecność w takich miejscach nie jest przypadkowa – stanowiły one nie tylko miejsce modlitwy, ale także punkt orientacyjny dla podróżnych i miejscowych.

Świadectwa Wiary i Historii z Grodziska

Również Grodzisko, malownicza wieś w gminie Strzyżów, jest miejscem o bogatej historii i głębokich tradycjach religijnych. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów krajobrazu tej miejscowości są liczne kapliczki i krzyże przydrożne, które od wieków towarzyszą mieszkańcom w ich codziennym życiu. Na terenie parafii Grodzisko znajduje się około 50 kapliczek i krzyży o charakterze religijnym. Te niewielkie obiekty sakralne, często usytuowane przy drogach, na skraju lasów czy wśród pól, stanowią nie tylko miejsca modlitwy, ale także świadectwa historii i kultury lokalnej społeczności. Wiele z nich pochodzi z końca XIX wieku, co świadczy o długoletniej tradycji ich wznoszenia.

Zachowanie i renowacja kapliczek

Dbałość o kapliczki jest wyrazem szacunku dla przeszłości i tradycji. Mieszkańcy Grodziska regularnie podejmują działania mające na celu ich konserwację i renowację, aby te cenne obiekty mogły służyć kolejnym pokoleniom. Obiekty na pewno zwracają uwagę i nie sposób ominąć je niewzruszonym. Są piękne, ciekawe, a i znajdują się wśród kwiatów i roślin sezonowych, które dodają im uroku. Zarówno na polach jak i w ogrodach.

Najstarsze kapliczki Podkarpacia

Na terenie Podkarpacia znajduje się wiele kapliczek o bogatej historii. Przykładem może być kapliczka w Korczynie, znana jako "Na śmierć", która pochodzi z początku XVIII wieku. Ufundowana przez J. Pelczarskiego, otoczona jest legendami i stanowi ważny element dziedzictwa kulturowego regionu. Kapliczki przydrożne są nieodłącznym elementem krajobrazu Podkarpacia. Stanowią one nie tylko wyraz pobożności mieszkańców, ale także są świadectwem historii, tradycji i tożsamości lokalnych społeczności. Ich różnorodność form i stylów architektonicznych odzwierciedla bogactwo kulturowe regionu.

