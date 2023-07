Kapucynek Antoś na wakacjach

Funkcjonariusze KAS z Oddziału Celnego w Korczowej prowadzili rutynową kontrolę samochodów wjeżdżających do Polski z Ukrainy. W jednym z pojazdów na ukraińskich numerach rejestracyjnych natrafili na klatkę z nietypowym zwierzakiem. Był to niewielkich wymiarów chroniony ssak naczelny z podrodziny kapucynek, występujący głównie w Ameryce Południowej. - Obywatel Ukrainy, który usiłował przewieźć zwierzę przez granicę nie przedstawił go do odprawy. Nie posiadał także wymaganego zezwolenia na przywóz okazu - poinformowała Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie. Małpka trafiła do Fundacji Ada w Przemyślu i dostała imię Antoś.

- Antoś trafił do nas jako dziecko -mówił lek wet. Radosław Fedaczyński. Jego sytuacja to był prawdziwy dramat. Oderwany od swojej mamy, uprowadzony, był jak niemowlę. Potrzebował 24h opieki. Był karmiony mlekiem, ciągle szukał bliskości. Za mamę uważał pluszaka, z którym do nas przyjechał. Antoś powinien żyć szczęśliwie na wolności. Niestety ludzkie zachcianki sprowadziły na Niego nieszczęście. Los Antosia wpisuje się niestety w tragedię wielu Zwierząt, które stają się ofiarami fanaberii ludzkiej. W Polsce rośnie liczba Zwierząt (również -człekokształtnych), które to kupowane są do domów i traktowane jak maskotki. Wiele z tych Zwierząt później zostaje porzucone lub choruje w wyniku nieodpowiednich warunków, wiedzy co do behawioru czy złych diet. Trend niestety jest rosnący dodaje -Lek. Wet. Radosław Fedaczyński.

Antoś jednak zadomowił się w Fundacyjnym kolorowym domku, który został całkowicie zmodyfikowany do potrzeb malutkiej kapucynki. Pomieszczenie w którym mieszka wypełniły pluszowe misie- małpki większe i mniejsze, oraz koci drapak i specjalne przygotowane drzewo po którym Antoś może skakać. Co oczywiście ochoczo robi. Przestawia swoje pluszaki, zabiera je z klatki na drzewo i drapak. Antoś ma tez kilka huśtawek i półek z których chętnie korzysta. Uwielbia bujać się na bocianim gnieździe i wspinać po zawieszonych lianach. Antoś korzystając z wakacji zajada też mnóstwo smakołyków i letnich owoców. Wszyscy z radością odwiedzają Antka, bo u niego ciągle jest urlopowy klimat.