Rodzina pięcioraczków z Podkarpacia w TVN. Clarke'owie wystąpią w "Pełnej chacie"

Rodzina pięcioraczków z Podkarpacia będzie mieć swój program w TVN-ie. W jesiennej ramówce stacji w czasie "Dzień dobry TVN" pojawi się format "Pełna chata", w czasie którego poznamy codzienne życie Dominiki i Vincenta Clarke'ów i ich jedenaściorga dzieci, mieszkańców wsi Puchacze w gminie Horyniec-Zdrój. Kobieta po wcześniejszych porodach, po których doczekała się z mężem siedmiorga dzieci, w lutym br. urodziła pięcioraczki. Charles Patrick, Henry James, Elizabeth May, Evangeline Rose i Arianna Daisy urodzili się 12 lutego w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, ale już w 28 tygodniu ciąży. Drugi z chłopców niestety zmarł po 3 dniach od przyjścia na świat, natomiast mały Charlie musiał przejść operację serca i od tamtego czasu przebywa w szpitalu. W ostatnich dniach jego mama przekazała jednak dobre wieści. - 13 sierpnia wydarzył się dla nas mały cud. Czaruś, który właśnie skończył 6 miesięcy, który do tej pory odmawiała jedzenia, wypisany z Krakowa z perspektywą karmienia pozajelitowego, ponieważ nie miał odruchu ssania, po naszych intensywnych ćwiczeniach i cierpliwości zaczął ssać. Wypił 80 ml mleka! Karmienie zajęło nam prawie godzinę, ale Czaruś zrobił to! Potrafi ssać. To kolejny kroczek, żeby wrócił do domu - poinformowała pani Dominika w mediach społecznościowych.

