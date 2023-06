Rodzina pięcioraczków na pierwszym takim zdjęciu! Brakuje tylko jednej osoby

Państwo Dominika i Vincent Clarke mieszkają we wsi Puchacze w gminie Horyniec-Zdrój na Podkarpaciu. Cała Polska usłyszała o nich w lutym 2023 roku, kiedy to w krakowskim szpitalu na świat przyszły pięcioraczki: Charles Patrick, Henry James, Elizabeth May, Evangeline Rose oraz Arianna Daisy.

O niezwykłych narodzinach pięcioraczków mówiła cała Polska. Niestety, przyszedł cios - kilka dni później odszedł Henry James. Starsze rodzeństwo pożegnało zmarłego maluszka we wzruszający sposób. Wypuścili w niebo biało-niebieskie balony i przed domem zapalili race na znak pamięci. Z kolei Charli musiał przejść operację serca. Chłopczyk miał "dziurkę w sercu". Na szczęście, operacja się udała, jednak chłopiec wciąż pozostaje w krakowskim szpitalu. Mama pięcioraczków, pani Dominika nie miała lekko, tuż po porodzie musiała przejść operację kolana, które nie wytrzymało ciężkiej ciąży. Wylądowała na wózku inwalidzkim, żeby nie przeciążać zoperowanego stawu.

Para wychowywała wcześniej siedmioro dzieci, zapragnęli ósmego dziecka. Nie spodziewali się, że rodzina powiększy się tak znacznie!

Teraz w mediach społecznościowych opublikowano zdjęcie, na którym niemal cała rodzina jest razem!

- Pierwsze nasze wspólne zdjęcie z 3 dziewczynkami. Brakuje tylko Charliego naszego wojownika - czytamy.

