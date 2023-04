W Wielkanoc mama pięcioraczków doznała dwóch wypadków. Polały się łzy

O narodzinach pięcioraczków mówiła cała Polska. Charles Patrick, Henry James, Elizabeth May, Evangeline Rose oraz Arianna Daisy przyszły na świat w krakowskim szpitali. Dominika i Vincent Clarke na co dzień mieszkają we wsi Puchacze w gminie Horyniec-Zdrój. Wychowywali już siedmioro dzieci i zapragnęli ósmego dziecka. Rodzina znacznie się jednak powiększyła! Przyszedł jednak cios. Henry James Clarke, jeden z pięcioraczków żył zaledwie 3 dni, odszedł 15 lutego. Starsze rodzeństwo pożegnało zmarłego maluszka we wzruszający sposób. Wypuścili w niebo biało-niebieskie balony i przed domem zapalili race na znak pamięci. Kolejny z chłopców musiał przejść operację serca. Charli miał "dziurkę w sercu". Na szczęście, operacja się udała, a chłopiec wrócił już do pozostałych sióstr w szpitalu.

To jednak nie wszystko, ponieważ pani Dominika po porodzie musiała przejść operację kolana, które nie wytrzymało ciężkiej ciąży. Kobieta wylądowała na wózku inwalidzkim, żeby nie przeciążać zoperowanego stawu. Czeka ją jeszcze drugi taki sam zabieg, ale nie poddaje się! Swój hart ducha kobieta pokazała w święta.

- Mówią, że kiedy życie daje ci cytryny, zrób lemoniadę i tak staram się żyć, ale dziś to tych cytryn nawet dla mnie było za dużo... Postanowiłam iść na piętro, by przyszykować dzieciom ładne świąteczne ubrania, bo mężowi w tej kwestii nie ufam. Już na pierwszym stopniu kolana i kule nie wytrzymały i upadłam, wybijając sobie łokieć. No, na szczęście daleko do podłogi nie miałam, ale łzy poleciały mi po policzkach, nie z bólu (choć bardzo bolało), ale że będę musiała męża poinstruować, co gdzie jest, a to zawsze kończy się tak samo... Ja mówię dokładnie, gdzie co leży z militarną precyzją, a on zawsze idzie i wraca z pustymi rękami mówiąc, że nie ma. A ja idę sprawdzić, czy nie ma i zawsze jest! Tylko tym razem nie mogę pójść sprawdzić i to jest najgorsze - przekazała pani Dominika.

Jak co roku, tradycyjnie w rodzinie państwa Clarke przychodzi zajączek wielkanocny. W Wielki Poniedziałek dzieci wychodzą do ogrodu, by szukać, co ukrył. Zmęczona podróżą (kobieta jeździ do Krakowa, gdzie odciąga pokarm dla dzieci) postanowiła zostać zajączkiem.

- Czego się nie robi dla dzieci. Zarzuciłam plecak na brzuch (żeby łatwiej było rzucać) i wlekę się o kulach po ogrodzie. Czemu nie wysłałam męża? Bo jestem z tych, co nie proszą o pomoc i jeśli jest odrobina nadziei, to próbuję, poza tym pewnie i tak nie zrobiłby "po mojemu". Jestem jakieś 30 metrów od domu, fajne miejsce na jajeczka od zajączka, i nadchodzi 50% szansy na deszcz... Z piorunami... Wiec próbuję zawrócić do domu i upadam... I siedzę na tej mokrej ziemi, otoczona jajeczkami od zajączka i wstać nie mogę. Pozostaje mi tylko zadzwonić po męża, by poszukał mnie w trawie... - opowiada pani Dominika - Mój rycerz w białej koszuli przyciągnął moją karetę, ale też nie mógł mnie podnieść, bo kolana bolą, ręce bolą (po operacji cieśni nadgarstka) i tak stoi nade mną w tym deszczu i zastanawiamy się, czy wezwać dźwig czy karetkę... - czytamy.

Determinacja pani Dominiki wzruszyła internautów: "Są kobiety pistolety…szczerze podziwiam „zajączka”"; "Jesteście wspaniałą rodziną, a Ty masz tyle w sobie siły"; "Ileż ma Pani siły i determinacji. Ale tak trzeba. Podziwiam i pozdrawiam".

