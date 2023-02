Rodzice pięcioraczków proszą o modlitwy. "Cieszyliśmy się każdą sekundą"

Upamiętnili słynną ławeczkę patriotyczną. Postawili tabliczkę "ku pamięci". To, co napisali może zaszokować

Informacja o narodzinach pięcioraczków w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie w niedzielę, 12 lutego 2023 obiegła całą Polskę. Dzieci ważyły od 710 do 1400 gramów i mierzyły ok. 40 centymetrów każdy. Nadano im imiona: Charles Patrick, Henry James, Elizabeth May, Evangeline Rose oraz Arianna Daisy. Tata pięcioraczków, Vincent pochodzi z Anglii, stąd niepolskojęzyczne imiona. Dominika i Vincent Clark mieszkają na co dzień w gminie Horyniec-Zdrój.

- Dla nas to wspaniała rzecz. Wszyscy jesteśmy z tego powodu bardzo zadowoleni, dumni. Gratulacje dla rodziców, przede wszystkim, dużo zdrowia dla nowonarodzonych dzieci - mówił w rozmowie z "Super Expressem" Robert Serkis wójt gminy Horyniec-Zdrój.

Narodziny pięcioraczków. Jeden z chłopców zmarł

Niestety, radość nie trwała długo. Jeden z chłopców zmarł.

- Oto my. Wciąż tu jesteśmy. Jesteśmy zdruzgotani śmiercią naszego najmłodszego syna. Henry James, mający trzy dni, zmarł 15 lutego. Stało się to nagłe i było to zbyt wiele, by mały Henry sobie poradził - przekazali w oświadczeniu państwo Clarke.

Rodzice zaznaczają, że będą pielęgnować pamięć o małym Henry'm.

- Żadne nasze poglądy się nie zmieniły. Po czasie smutku, pozostaniemy pozytywni. Wciąż będziemy wspierać naszych 11 dzieci i pomożemy im w zrozumieniu wiadomości o ich bracie Henrym Jamesie. Zapamiętamy małego Henry'ego w naszych sercach, szanując to, że pojawił się w naszym świecie i dostał imię w świetle lamp. W zaledwie dwa dni stał się gwiazdą na tym świecie - zaznaczyli.

Państwo Clarke proszą o modlitwy.

- Cieszyliśmy się każdą sekundą, którą mogliśmy z nim spędzić. Proszę, uszanujcie nasze prawo do opłakiwania go w ciszy, z szacunkiem. Szczegóły jego pogrzebu nie został jeszcze ustalone. Prosimy jedynie o wasze modlitwy. Mamy 11 wspaniałych dzieci i jednego wspaniałego anioła. Spoczywaj w pokoju Henry Jamesie.

