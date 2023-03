Mama pięcioraczków przekazała druzgocące wiadomości. Konieczny był wózek inwalidzki

Motocyklem wjechał w samochód. 25-letni motocyklista trafił do szpitala

Co u nich słychać?

Pani Dominika, mama wieloraczków postanowiła podzielić się w mediach społecznościowych tym, co słychać u jej rodziny, która w lutym stała się sławna na całą Polskę! Wszystko za sprawą wyjątkowych narodzin pięcioraczków, co zdarza się w Polsce średnio raz na 170 lat! 12 lutego 2023 na świat przyszły: Charles Patrick, Henry James, Elizabeth May, Evangeline Rose oraz Arianna Daisy. Niestety, Henry James Clarke zmarł 3 dni później.

Małżeństwo Dominika i Vincent Clark wychowywało wcześniej siódemkę dzieci. Pragnęli ósmego dziecka, ale rodzina powiększyła się o wiele bardziej! Na co dzień mieszkają w gminie Horyniec-Zdrój.

Mama pięcioraczków, pani Dominika opublikowała długi post w mediach społecznościowych, w którym podziękowała za wszelkie "serduszka, komentarze i wiadomości prywatne". Jak zaznaczyła, media społecznościowe wcześniej służyły jej tylko prywatnie, niechętnie dzieliła się swoim życiem.

- Szczerze, Instagram jest dla mnie czymś nowym, ja jestem starej daty, przyzwyczajam się do rzeczy i nie lubię nowości. Leżąc w szpitalu koleżanki z sali, ( a było ich dużo przez tyle dni), zachęcały mnie i uczyły Instagrama. Stąd też kilka wrzuconych zdjęć, żeby nie było pusto. Nadal się uczę, więc od razu przepraszam. Kiedyś byłam odważna, teraz jakoś jestem nieśmiała, Facebook miałam tylko dla rodziny i przyjaciół, więc muszę dopiero nabrać odwagi, żeby nagrać jakiegoś tak zwanego live. Lubię robić zdjęcia moim dzieciom, a ostatnio też filmiki i cieszę się, że mam teraz większa publiczność - sprawia mi ogromną radość dzielenie się moim hobby (bo nie jestem fotografem i się na tym nie znam) - czytamy we spisie pani Dominiki.

Mama wieloraczków przekazała, że ma problemy z kolanami. Jest już po operacji na lewe kolano.

- Tyle się dzieje, tyle bym chciała wam powiedzieć, ale po kolei. Niestety, podczas tej ciąży popsuły mi się kolana... Jakoś dotrzymałam do rozwiązania, tydzień temu miałam operację na kolano lewe, które po prostu pękło, jestem o kulach, a ponieważ moje ręce po operacjach cieśni nadgarstków nie są w stanie utrzymać mojego dość dużego ciała (😂), zakupiłam sobie pojazd wyścigowy i daję radę (mam kilka pytań, ale to w odrębnym poście). Zawsze staram się patrzeć na dobre strony, w tym wypadku np. mniej bolą mnie nogi po całym dniu 😊 P.S. Planując dom jako młodzi ludzie zaplanowaliśmy wszystkie wygody dla młodych I sprawnych ludzi... Polecam domy parterowe... - poinformowała słynna mama.

