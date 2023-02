Mama pięcioraczków wypisana ze szpitala: "101 dni niepokoju i strachu"

Tymi narodzinami żyła cała Polska. Pięcioraczki przyszły na świat w niedzielę (12 lutego 2023). Dominika i Vincent Clark, którzy na co dzień mieszkają w gminie Horyniec-Zdrój wychowywali wcześniej 7 dzieci. Z dnia na dzień stali się bardzo liczną rodziną! Dzieci ważyły od 710 do 1400 gramów i mierzyły ok. 40 centymetrów każdy. Nadano im imiona: Charles Patrick, Henry James, Elizabeth May, Evangeline Rose oraz Arianna Daisy.

Niestety, jeden z chłopców zmarł.

- Oto my. Wciąż tu jesteśmy. Jesteśmy zdruzgotani śmiercią naszego najmłodszego syna. Henry James, mający trzy dni, zmarł 15 lutego. Stało się to nagłe i było to zbyt wiele, by mały Henry sobie poradził - przekazali w oświadczeniu państwo Clarke.

Mama pięcioraczków z Horyńca-Zdroju opuściła szpital

W czwartek (24 lutego 2023) pani Dominika opuściła szpital, gdzie spędziła w sumie 101 dni.

- 101 dni na szpitalnym łóżku. 101 dni leżenia i cierpliwego czekania. 101 dni niepokoju i strachu, czy nam się uda, czy przeżyję ja, czy przeżyją dzieci. 101 dni w samotności. Dziś jest ten dzień - dzień mojego wypisu. I choć przed nami jeszcze długa droga, cieszymy się z tych mniejszych i większych kroczków, które przybliżają naszą rodzinę do siebie - przekazała pani Dominika.

