W tej gminie rocznie rodzi się 30 dzieci, teraz urodziły się pięcioraczki! Szykują wielką niespodziankę dla rodziny

Niezwykłe nagranie rysia w Bieszczadach. "Wszystkie "Ryśki" to fajne chłopaki"

Pies Tosia u dentysty. Wróciła do domu z pięknym uśmiechem [GALERIA]

Informacja o narodzinach pięcioraczków w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie obiegła całą Polskę! Takie narodziny zdarzają się przecież rzadko, raz na 52 mln porodów. Gdy weźmiemy pod uwagę, że w poprzednim roku liczba porodów wyniosła 305 tys., to statystycznie takie narodziny w Polsce zdarzają się raz na... 170 lat! Dominika i Vincent Clark mieszkają na co dzień w gminie Horyniec-Zdrój.

- Dla nas to wspaniała rzecz. Wszyscy jesteśmy z tego powodu bardzo zadowoleni, dumni. Gratulacje dla rodziców, przede wszystkim, dużo zdrowia dla nowonarodzonych dzieci - mówi w rozmowie z "Super Expressem" Robert Serkis wójt gminy Horyniec-Zdrój.

W gminie cieszą się z narodzin pięcioraczków. Nigdy wcześniej nie było tu takich nietypowych urodzin - zdarzały się jedynie bliźniaki.

- W tej trudnej sytuacji demograficznej w naszej części kraju, gdzie w naszej gminie rodzi się rocznie około 30 dzieci, jednorazowe narodziny pięcioraczków to jest dla naszej statystyki rzecz naprawdę bardzo ważna - tłumaczy Robert Serkis - Cieszymy się też, że młodzi ludzie wracają z Anglii i decydują się u nas osiadać i przede wszystkim też zakładać działalność gospodarczą, ważne jest też to, że rodzą im się dzieci. Myślę, ze to będzie też dobry przykład dla innych osób, które będą chciały podążać tą samą ścieżką i tutaj realizować swoje plany życiowe.

Gmina Horyniec-Zdrój planuje wsparcie dla rodziny

Jak się okazuje, gmina Horyniez-Zdrój szykuje niespodziankę dla rodziny, planowane jest objęcie jej specjalnym programem. Wójt nie chce jednak na tym etapie zdradzać szczegółów.

- Z poziomu gminy pracujemy nad tym, aby rodzinę państwa Clarków objąć specjalnym programem opieki, ale o szczegółach jeszcze nie mogę mówić. Chcemy w miarę możliwości pomóc, jeśli chodzi o pomoc społeczną, edukację, wsparcie tej młodzieży, która już do szkoły chodzi tak, by rodziców odciążyć od codziennych, domowych obowiązków. Myślę, że w najbliższym czasie uda się nam to zrealizować - przekazuje wójt.

W Horyńcu-Zdroju już czekają na panią Dominikę i pięcioraczki, którym nadano imiona: Charles Patrick, Henry James, Elizabeth May, Evangeline Rose oraz Arianna Daisy. Małżeństwo wychowywało wcześniej siódemkę dzieci, teraz rodzina składa się więc z 14 osób!

- Z radością czekamy na powrót do Horyńca-Zdroju. Myślę, że kwestia tych dwóch miesięcy szybko minie i będziemy mieli ich u siebie - mówi Robert Serkis.

Podali się za policjantów i sterroryzowali rodzinę. Sprawcy rozboju zatrzymani Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.