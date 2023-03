Nowe informacje o stanie zdrowia wieloraczków z Horyńca. Mama opowiada o zabawnych sytuacjach na autostradzie

Tymi narodzinami żyła cała Polska. Pięcioraczki przyszły na świat w niedzielę (12 lutego 2023). Dominika i Vincent Clark, którzy na co dzień mieszkają w gminie Horyniec-Zdrój wychowywali wcześniej siedmioro dzieci. Zawsze marzyli o dużej rodzinie, mają możliwości, aby dać wspaniałe dzieciństwo licznemu potomstwu , więc zdecydowali, że będą mieć ósme dziecko. Szybko okazało się, że nie będą mieć ośmioro dzieci, a dużo więcej!

Dzieci ważyły od 710 do 1400 gramów i mierzyły ok. 40 centymetrów każdy. Nadano im imiona: Charles Patrick, Henry James, Elizabeth May, Evangeline Rose oraz Arianna Daisy. Niestety Henry James Clarke zmarł 15 lutego. Chłopiec żył trzy dni. Pozostała czwórka dzielnie walczy po dziś dzień i mają się coraz lepiej. Rodzice podzielili się ich najnowszymi zdjęciami i opisali co teraz przeżywają

"A teraz o dzieciach. Było ciężko, nawet bardzo, kto ma wcześniaka wie jak to jest (choć każdy przezywa inaczej i każdy wcześniak może mieć inne problemy), kto nie przeżył czegoś takiego, to trudno to opisać słowami... Ale o tym też napisze inny post. Dziś ma być pozytywnie" - zaznaczyła już na wstępie Pani Dominika. - "Co drugi dzień jeździmy do Krakowa 300 km w jedną stronę z bardzo cennym towarem (mlekiem matki), które wyciskam jak tylko się da wszelkimi sposobami i już 3 rożnymi laktatorami, bo każda kropla na wagę złota. Mąż tylko martwi się, że kiedyś spowodujemy wypadek jak wyciągam piersi na autostradzie... Gdybyście mnie widzieli to pomachajcie .Kilka z Was spotykam w rożnych miejscach, dziękuję za uśmiechy i pomoc. Dzieci rosną i nabierają sił. Już możemy je przytulać, choć chwilę, choć troszeczkę... Wtedy wracamy tacy szczęśliwi do domu. A tu macie zdjęcie naszych kruszynek" - napisała szczęśliwa mama.