Lokatorzy Mieszkań Plus skarżą się na absurdalny regulamin. Gwoździe można przybijać tylko w wyznaczonych miejscach

Dawid Ż. w prokuraturze! Usłyszał cztery zarzuty, co powiedział śledczym?

Zabójstwo na Sławkowskiej w Krakowie. Co dalej z Dawidem Ż.? Najnowsze ustalenia

W Krakowie urodziły się pięcioraczki. Mają siedmioro starszego rodzeństwa

W niedzielę, 12 lutego w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie urodziły się pięcioraczki - trzy dziewczynki i dwóch chłopców. Placówka poinformowała, że dzieci o imionach: Charles Patrick, Henry James, Elizabeth May, Evangeline Rose oraz Arianna Daisy ważą od 710 do 1400 gramów i mierzą około 40 centymetrów. Pięcioraczki przyszły na świat przez cesarskie cięcie w 28. tygodniu ciąży. Zarówno one, jak i ich mama czują się dobrze. Znajdują się pod opieką zespołu Oddziału Klinicznego Neonatologii, kierowanego przez profesora Ryszarda Lauterbacha, gdzie spędzą najbliższych kilka tygodni. Tak mnoga ciąża zdarza się raz na 52 miliony przypadków, a krakowski Szpital Uniwersytecki już po raz drugi powitał na świecie tak liczne rodzeństwo. - Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi i wzruszeni, że już po raz kolejny możemy uczestniczyć w tak niezwykłym wydarzeniu, a wiedza oraz doświadczenie naszych specjalistów sprawiają, że tak mnogie ciąże doczekują się szczęśliwego rozwiązania. Witamy na świecie Maluchy - czytamy na profilu FB Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Ojciec pięcioraczków pochodzi z Anglii. Rodzina mieszka na Podkarpaciu i jest bardzo liczna, ponieważ pięcioraczki mają siedmioro starszego rodzeństwa.

Sonda Masz rodzeństwo? Tak, jest nas dwoje Nie, nie mam rodzeństwa Tak, mam dużą rodzinę. Jest nas troje! Jest nas więcej niż troje!