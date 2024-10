Kierowca BMW dostał 5 tys. mandatu i 15 punktów karnych!

Policjanci z jasielskiego wydziału ruchu drogowego, od piątku do poniedziałku (18-21 października), ujawnili aż 26 przypadków przekroczenia dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h. Skrajnie nieodpowiedzialnym zachowaniem, wykazał się kierujący volkswagenem, który w piątek w Głojscach, na drodze wojewódzkiej nr 993, jechał z prędkością 105 km/h dodatkowo wykonując manewr wyprzedzania na skrzyżowaniu. Ponadto badanie alkomatem wykazało u 23-latka prawie 1 promil alkoholu. Za popełnione wykroczenia i przestępstwo, mieszkaniec gminy Osiek Jasielski będzie odpowiadał przed sądem.

Funkcjonariusze z jasielskiej grupy SPEED, również w piątek, zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę BMW, który pędził 156 km/h w obszarze zabudowanym. Okazało się, że 19-latek popełnił wykroczenie w ramach recydywy, dlatego został ukarany mandatem w kwocie 5 tys. złotych i 15 punktami karnymi.

Natomiast w poniedziałek, 21 października w Lubli, ujawnili kierującego BMW, który przekroczył dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym o 74 km/h. Mieszkaniec Rzeszowa, również działał w ramach recydywy, dlatego otrzymał mandat w wysokości 5 tys. złotych.

Kolejny lekkomyślny kierujący, także w poniedziałek w Lubli, jechał skodą z prędkością 103 km/h. Dodatkowo okazało się, że mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania, nie korzystał z pasów bezpieczeństwa, a jego pojazd nie był ubezpieczony i nie miał aktualnych badań technicznych. Policjanci ukarali go dwoma mandatami na łączną kwotę 1600 zł, a na jego konto trafiło 18 punktów karnych. Za brak uprawnień mundurowi skierowali wniosek o ukaranie do sądu w Strzyżowie.

Policjanci apelują do wszystkich kierujących o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Pamiętajmy, aby na drodze zawsze zachowywać się odpowiedzialnie i przestrzegać określonych limitów prędkości.