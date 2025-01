Kierowca BMW po jednej przejażdżce uzbierał 37 punktów karnych

Niezastosowanie się do znaku linia podwójna ciągła, wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, przekroczenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h, nie sygnalizowanie zmiany pasa ruchu lub kierunku ruchu oraz kierowanie pojazdem niesprawnym technicznie - to przepisy, które złamał kierujący bmw. 28-latek za swoje nieodpowiedzialne zachowanie stracił prawo jazdy, otrzymał mandat w wysokości 3300 zł i 37 punktów karnych.

- Początkiem stycznia, policjanci z prupy Speed jarosławskiej drogówki, patrolowali drogi powiatu jarosławskiego. W czasie pełnienia służby, na drodze krajowej nr 77 w miejscowości Wólka Pełkińska, mundurowi zauważyli jak kierujący bmw przekracza linię podwójną ciągłą oraz wyprzedza pojazd bezpośrednio na przejściu dla pieszych. Kierowca pędził z prędkością 102 km/h w miejscu, gdzie ograniczenie prędkości wynosiło 50 km/h jak też nie sygnalizował zmiany pasa ruchu lub kierunku ruchu - wyliczała Anna Długosz, Rzecznik prasowy KPP w Jarosławiu.

- Funkcjonariusze zatrzymali kierowcę do kontroli drogowej. W trakcie sprawdzenia pojazdu przez mundurowych okazało się, że bmw, którym kierował 28-latek był niesprawny technicznie. Mieszkaniec powiatu przeworskiego za popełnione wykroczenia został ukarany mandatem w wysokości 3300 zł oraz 37 punktami karnymi. Stracił też prawo jazdy na okres trzech miesięcy, a ze względu na zły stan techniczny pojazdu, policjanci zatrzymali także dowód rejestracyjny - dodała policjantka z Jarosławia.

28-letni mieszkaniec powiatu przeworskiego bez prawa jazdy pozostanie dłużej. Trzy miesiące to czas kiedy nie może poruszać się pojazdami ze względu na przekroczenie prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym. Po tym czasie dopiero będzie mógł przystąpić do egzaminu na prawo jazdy, by uprawnienia odzyskać. Przekroczył bowiem 24 punkty karne, a za takie przewinienie automatycznie tracimy prawo do poruszania się pojazdami mechanicznymi po drogach publicznych.

Policjanci ponownie apelują o rozwagę ,oraz przestrzeganie przepisów drogowych. Przede wszystkim jednak o rozsądek za kierownicą, bo jego brak może kosztować życie.