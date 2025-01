Pijana przedszkolanka opiekowała się dziećmi. Szok w Dębicy!

– Pierwszy raz rozwiązujemy rozmowę z opiekunem przedszkolnym z takiego powodu. To dla nas bardzo trudna sytuacja. Kobieta o której rozmawiamy miała ponad 30 lat stażu pracy. Nigdy nie było na nią żadnych skarg, czy uwag do niej - skomentował przedstawiciel Urzędu Miasta. Rozwiązanie umowy z kobietą przygotowano za porozumienie stron i w Urzędzie dowiedzieliśmy się, że to decyzja dyrekcji placówki.