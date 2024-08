Szokujący atak na nieznajomego. Koledzy pobili ofiarę i zabrali auto. To nie wszystko!

Miał prawie 3 promile, wjechał do rowu. Szok, co zostało z samochodu

Akcja policjantów z Przeworska

W miniony czwartek (22 sierpnia), po godz. 22.00 dyżurny Policji z Przeworska otrzymał kilka zgłoszeń, z których wynikało, że ulicami miasta porusza się ford fokus, którego kierowca stwarza zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego i najprawdopodobniej jest nietrzeźwy. We wskazane miejsce zostały skierowane policyjne patrole. Funkcjonariusze zauważyli forda na ul. Piłsudskiego i zatrzymali go do kontroli. W samochodzie oprócz kierowcy był jeszcze pasażer.

Kierującym tym pojazdem okazał się 49-latek. Od mężczyzny czuć było alkohol. Policjanci sprawdzili stan jego trzeźwości i okazało się, że ma w swoim organizmie ponad 2,8 promila alkoholu. W trakcie rozmowy mieszkaniec powiatu tarnobrzeskiego oświadczył, że samochód nie jest jego własnością i ukradł go przypadkowej osobie. Na miejsce interwencji zostali skierowani funkcjonariusze wydziału kryminalnego przeworskiej jednostki. W rozmowie ze świadkami policjanci ustalili, że fordem kierował zarówno 49-latek jak i jego pasażer. Mężczyźni przesiadali się, raz kierował jeden, a raz drugi. Funkcjonariusze sprawdzili trzeźwość drugiego z mężczyzn, także 49-latka. I w tym przypadku okazało się, że mężczyzna był kompletnie pijany. Mieszkaniec powiatu przeworskiego miał 3 promile alkoholu w organizmie

- przekazała Justyna Urban Rzecznik Prasowy Policji w Przeworsku.

Poważne zarzuty dla kolegów z Podkarpacia

Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu. W trakcie wykonywanych czynność czynności, funkcjonariusze ustalili, że obaj mężczyźni byli w jednym z lokali na terenie Przeworska i tam razem pili alkohol. W pewnym momencie dosiadł się do nich nieznany im mężczyzna, który także pił z nimi alkohol. Po pewnym czasie, nieznajomy wstał od stolika i poszedł do swojego samochodu, który był zaparkowany przed lokalem. Za nim wyszli dwaj 49-latkowie. Tam zaatakowali i pobili mężczyznę, po czym wsadzili go do pojazdu i odjechali.

Pokrzywdzony wykorzystał fakt, że agresorzy zatrzymali się, wydostał się z auta i sam o własnych siłach poszedł do placówki medycznej, gdzie została mu udzielona pomoc. Pokrzywdzonym okazał się 71-letni mieszkaniec województwa śląskiego. Mieszkańcy powiatu tarnobrzeskiego i przeworskiego usłyszeli zarzuty. Odpowiedzą za krótkotrwałe użycie pojazdu, pobicie oraz jazdę w stanie nietrzeźwości. Obaj mężczyźni przyznali się do winy. Grozi im do 10 pozbawienia wolności.