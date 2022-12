Kolejny transport kreta już prawie na miejscu! W nocy maszyna TBM dotrze do Babicy

Horoskop na 19 grudnia 2022. Co czeka cię w poniedziałek? Wyszło na jaw, kto zrobi dobry interes

Kolejny już transport z częściami maszyny TBM przejedzie przez Podkarpacie. „Wielki kret” w przyszłym roku rozpocznie drążenie tunelu na odcinku drogi ekspresowej S19 Rzeszów - Babica. Tym razem przewożony jest napęd główny maszyny oraz elementy jej obudowy. W związku z tym na drogach wystąpią utrudnienia.

Transport maszyny TBM. Utrudnienia w Rzeszowie

Wielki kret wyruszy w poniedziałek 19 grudnia o godzinie 22:00 z węzła Rzeszów Południe na S19, następnie ul. 9 Dywizji Piechoty i ul. Podkarpacką w Rzeszowie, i dalej drogą krajową nr 19 w kierunku miejsca docelowego, czyli placu budowy w Babicy.

Jak przekazuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) transport, po zjeździe z węzła Rzeszów Południe będzie poruszał się ul. 9. Dywizji Piechoty, a następnie ul. Podkarpacką. Ok. 23.30 dojedzie do granicy Rzeszowa. Na czas przejazdu kolumny, ruch pojazdów na DK19 na kierunku Babica - Rzeszów zostanie całkowicie wstrzymany. Co warte podkreślenia, pojazdy jadące w kierunku Rzeszów - Babica nie będą miały możliwości wyprzedzenia kolumny.

Po przejeździe konwoju, ruch będzie sukcesywnie przywracany na całej trasie, jednak do czasu, kiedy konwój nie minie skrzyżowania w Babicy, zatrzymane pojazdy będą musiały oczekiwać na możliwość przejazdu w kierunku Rzeszowa. W miarę możliwości prosimy kierowców o korzystanie z tras alternatywnych. Przyjazd do Babicy planowany jest we wtorek (20 grudnia) około godz. 2:00.

- Oglądać oczywiście nie zabraniamy, ale znów razem z Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad [GDDKiA] apelujemy: uważajcie na siebie. Nie podchodźcie i nie podjeżdżajcie zbyt blisko, a wszystko będzie dobrze - przekazuje Urząd Miasta Rzeszowa w mediach społecznościowych.

