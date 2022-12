Największa część transportu części maszyny TBM jest niewiele węższa od tego z pierwszego konwoju, jednak jego waga to około 240 ton! Łącznie waga całego zestawu przewożącego najcięższy ładunek wynosi 499 ton. Jak informuje GDDKiA, tak jak poprzednio, przejazd konwoju będzie się odbywał w nocy, z niewielką prędkością, zajmując całą szerokość jezdni.

- Tak dużych elementów jeszcze po polskich drogach nie przewożono. Apelujemy do wszystkich kierowców o ostrożność i stosowanie się do znaków oraz wprowadzanej na czas przejazdu zmienionej organizacji ruchu. Zwracamy się do osób, które będą obserwować przejazd kolumny, o odpowiedzialne zachowanie. Prosimy, aby nie podchodzić na bliską odległość do pojazdów biorących udział w konwoju. Zabronione jest także zatrzymywanie się na drodze lub zwalnianie na sąsiednich jezdniach w celu wykonania zdjęć lub nagrania filmów – przekazuje GDDKiA.

Transport maszyny TBM. Noc z 14 na 15 grudnia 2022 - utrudnienia

Z informacji przekazanych przez GDDKiA wynika, że transport z elementami maszyny TBM wyruszy o godz. 22:00 z MOP Rudnik w województwie lubelskim i będzie się poruszał S19 w kierunku Rzeszowa. W nocy z 14 na 15 grudnia 2022, ok. godz. 3:30, kolumna przekroczy granicę województw lubelskiego i podkarpackiego. Około godziny 4:00 dotrze do Miejsca Obsługi Podróżnych Bukowa w ciągu drogi ekspresowej S19, gdzie zaplanowano postój do 17 grudnia (sobota) do godziny 22:00. W czasie przejazdu konwoju drogą ekspresową S19 pomiędzy węzłem Lasy Janowskie a MOP Bukowa, może tworzyć się zator na jezdni w kierunku Rzeszowa. Na tym odcinku transport planowany jest 15 grudnia (czwartek) pomiędzy godziną 3:00 a 4:00.

Transport maszyny TBM. Noc z 17 na 18 grudnia (sobota/niedziela) - utrudnienia

W sobotni wieczór (17 grudnia 2022) wielki kret wyruszy w kolejny etap drogi. O godzinie 22:00 transport maszyny TBM, po wyjeździe z MOP Bukowa, będzie poruszał się drogą ekspresową S19. Następnie, na węźle Rudnik nad Sanem, konwój zjedzie na drogę krajową nr 77 w kierunku Niska. W Nisku będzie jechał ulicami: Wolności, PCK i Rzeszowską. Na ul. PCK zaplanowano 45-minutową przerwę. Po jej zakończeniu transport ul. Rzeszowską i drogą wojewódzką nr 878 (dawna DK19) dojedzie do węzła Nisko, gdzie zjedzie na drogę ekspresową S19, a następnie powróci na drogę wojewódzką nr 878. Będzie przejeżdżał przez miejscowości Nowosielec, Jeżowe i Kamień. Następnie wjedzie na drogę ekspresową S19 na węźle Łowisko i dalej drogą ekspresową dojedzie do MOP Kamień, gdzie zaplanowano postój.

W czasie przejazdu konwoju drogą ekspresową S19 z MOP Bukowa do węzła Rudnik nad Sanem, może tworzyć się zator na jezdni w kierunku Rzeszowa. Ok. godz. 23:30 konwój zjedzie z S19 na węźle Rudnik nad Sanem na DK77. Wówczas nastąpią czasowe zamknięcia dróg. Będą to kolejno: DK77 od węzła Rudnik nad Sanem do skrzyżowania z DW878 (odcinek obwodnicy Stalowej Woli i Niska), odcinek DW878 pomiędzy DK77 a ul. Wolności w Nisku oraz w Nisku ul. Lubelska, Wolności, PCK i Rzeszowska. Utrudnienia potrwają do godz. 2:00 (18 grudnia).

Następnie kolumna będzie się poruszała DW878 (dawna DK19). Na czas jej przejazdu, odcinek DW878 od skrzyżowania z ul. Rzeszowską w Nisku do węzła Łowisko na S19 będzie dla kierunku Rzeszów - Lublin zamknięty dla ruchu. Dla kierunku Lublin - Rzeszów nie będzie możliwości wyprzedzenia kolumny. Po przejeździe kolumny, ruch pojazdów będzie sukcesywnie przywracany.

Na skrzyżowaniu DW878 z S19 (węzeł Nisko), około godziny 3:00, planowane są całkowite zamknięcia zarówno DW878, jak i S19. Utrudnienia te potrwają ok. 30 minut.

Ok. godziny 5:00 kolumna wjedzie na węzeł Łowisko (S19). Wówczas zamknięta dla ruchu zostanie droga ekspresowa na odcinku od węzła Łowisko do węzła Sokołów Małopolski Północ. Kierowcy będą korzystać z objazdu drogą wojewódzką nr 878. Ruch pojazdów w kierunku Lublina będzie odbywał się bez utrudnień.

Transport maszyny TBM. Noc z 18 na 19 grudnia (niedziela/poniedziałek) - utrudnienia

Następnie 18 grudnia (niedziela) o godzinie 22:00 transport maszyny TBM, po wyjeździe z MOP Kamień, będzie poruszał się drogą ekspresową S19. Następnie, na węźle Rzeszów Wschód, konwój zjedzie na autostradę A4 w kierunku Krakowa. Do węzła Rzeszów Zachód będzie poruszał się A4, jadąc pod prąd. Na węźle Rzeszów Zachód transport wjedzie na drogę ekspresową S19, którą dotrze do węzła Rzeszów Południe, gdzie zaplanowano postój.

Jakie utrudnienia czekają na kierowców? Jak podaje GDDKiA, w czasie przejazdu konwoju pomiędzy MOP Kamień a węzłem Jasionka, droga ekspresowa S19 od węzła Łowisko do węzła Jasionka zostanie zamknięta dla ruchu. Pojazdy jadące na kierunku Lublin - Rzeszów zostaną przekierowane na drogę wojewódzką nr 878.

Dodatkowo droga ekspresowa S19 dla kierunku Rzeszów - Lublin zostanie zamknięta od węzła Jasionka do węzła Sokołów Małopolski Północ (oba kierunki ruchu)

Po przejeździe konwoju przez węzeł Jasionka, ruch dla obu kierunków zostanie przywrócony.

Na wszystkich wjazdach na S19, na czas przejazdu konwoju, zostaną ustawione patrole informujące o alternatywnej trasie przejazdu.

Ok. godz. 00:30 konwój zjedzie z S19 na węźle Rzeszów Wschód na autostradę A4. Wówczas nastąpi czasowe zamknięcie A4 w kierunku Korczowej pomiędzy węzłami Rzeszów Zachód a Rzeszów Wschód, gdyż kolumna poruszała się będzie autostradą A4, jadąc jezdnią południową pod prąd. Na czas zjazdu konwoju na autostradę A4, zamknięta dla ruchu zostanie również łącznica na węźle Rzeszów Wschód dla jadących od Rzeszowa drogą krajową nr 97 w kierunku Krakowa i Korczowej. Utrudnienia potrwają do godz. 2:30.

Po wjeździe konwoju na S19, ruch na A4 zostanie przywrócony. Całkowicie wstrzymany natomiast zostanie ruch w obu kierunkach na S19 od węzła Rzeszów Zachód do węzła Świlcza. Pojazdy przekierowane zostaną przez miasto Rzeszów i na DK94. W momencie, gdy konwój minie węzeł Świlcza, ruch zostanie przywrócony. Zamknięty natomiast zostanie odcinek od węzła Świlcza do węzła Rzeszów Południe w kierunku Barwinka. Po dojeździe konwoju do węzła Rzeszów Południe, ruch na całym odcinku S19 będzie odbywał się bez utrudnień.

Noc z 19 na 20 grudnia (poniedziałek/wtorek) - utrudnienia

Z kolei 19 grudnia (poniedziałek) o godzinie 22:00 transport maszyny TBM wyruszy z węzła Rzeszów Południe na S19, następnie ul. 9 Dywizji Piechoty i ul. Podkarpacką w Rzeszowie, i dalej drogą krajową nr 19 w kierunku miejsca docelowego, czyli placu budowy w Babicy.

Transport, po zjeździe z węzła Rzeszów Południe, będzie poruszał się ul. 9. Dywizji Piechoty, a następnie ul. Podkarpacką. Ok. 23.30 dojedzie do granicy Rzeszowa. Na czas przejazdu kolumny, ruch pojazdów na DK19 na kierunku Babica - Rzeszów zostanie całkowicie wstrzymany. Co warte podkreślenia, pojazdy jadące w kierunku Rzeszów - Babica nie będą miały możliwości wyprzedzenia kolumny.

Po przejeździe konwoju, ruch będzie sukcesywnie przywracany na całej trasie, jednak do czasu, kiedy konwój nie minie skrzyżowania w Babicy, zatrzymane pojazdy będą musiały oczekiwać na możliwość przejazdu w kierunku Rzeszowa. W miarę możliwości prosimy kierowców o korzystanie z tras alternatywnych.

Przyjazd do Babicy planowany jest we wtorek (20 grudnia) około godz. 2:00.

