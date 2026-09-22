Koszmar w Tarnobrzegu! 41-latek brutalnie pobity pod barem. Trzech oprawców

Do zdarzenia doszło w rejonie jednego z tarnobrzeskich barów. Policjanci otrzymali zgłoszenie o pobiciu mężczyzny.

Z ich ustaleń wynika, że przed jednym z lokali, pomiędzy dwoma mężczyznami doszło do nieporozumienia, które przerodziło się w szarpaninę.

- W trakcie zajścia do agresora dołączyło dwóch jego znajomych. Mężczyźni wspólnie zaatakowali 41-latka. Uderzali go po całym ciele i kopali. Poszkodowany mieszkaniec powiatu tarnobrzeskiego trafił do szpitala – relacjonują policjanci.

Na miejscu, policjanci zastali jednego z uczestników zdarzenia. 32-letni mężczyzna był pod działaniem alkoholu. Został zatrzymany.

Kolejne osoby zatrzymane

Z ustaleń mundurowych wynika, że w pobiciu 41-latka uczestniczyło łącznie trzech mężczyzn, dwóch z nich odeszło z miejsca przed przyjazdem policyjnego patrolu. Policjantom udało się zatrzymać mężczyzn w wieku 56 i 57 lat.

Cała trójka usłyszała zarzut pobicia działając wspólnie i w porozumieniu. Pokrzywdzony doznał obrażeń powodujących rozstrój zdrowia i naruszenie czynności narządów ciała na okres powyżej 7 dni. Jak wynika ze zgromadzonego materiału, został również narażony na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo powstania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – przekazuje policja.

Za zarzucane przestępstwo podejrzanym grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.