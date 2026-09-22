Koszmar w Tarnobrzegu! 41-latek brutalnie pobity pod barem. Trzech oprawców

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-09-22 10:49

Do tego dramatycznego zdarzenia doszło w okolicy jednego z barów w Tarnobrzegu. Między dwoma mężczyznami doszło do szarpaniny, a w pewnym momencie do agresora dołączyło dwóch kolegów.

Ciemna ulica w Tarnobrzegu uchwycona przez kamerę monitoringu. O pobiciu 41-latka przeczytasz na SE.
Autor: podkarpacka policja/ Materiały prasowe

Do zdarzenia doszło w rejonie jednego z tarnobrzeskich barów. Policjanci otrzymali zgłoszenie o pobiciu mężczyzny.

Z ich ustaleń wynika, że przed jednym z lokali, pomiędzy dwoma mężczyznami doszło do nieporozumienia, które przerodziło się w szarpaninę.

- W trakcie zajścia do agresora dołączyło dwóch jego znajomych. Mężczyźni wspólnie zaatakowali 41-latka. Uderzali go po całym ciele i kopali. Poszkodowany mieszkaniec powiatu tarnobrzeskiego trafił do szpitala – relacjonują policjanci.

Na miejscu, policjanci zastali jednego z uczestników zdarzenia. 32-letni mężczyzna był pod działaniem alkoholu. Został zatrzymany.

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Kolejne osoby zatrzymane 

Z ustaleń mundurowych wynika, że w pobiciu 41-latka uczestniczyło łącznie trzech mężczyzn, dwóch z nich odeszło z miejsca przed przyjazdem policyjnego patrolu. Policjantom udało się zatrzymać mężczyzn w wieku 56 i 57 lat.

 Cała trójka usłyszała zarzut pobicia działając wspólnie i w porozumieniu. Pokrzywdzony doznał obrażeń powodujących rozstrój zdrowia i naruszenie czynności narządów ciała na okres powyżej 7 dni. Jak wynika ze zgromadzonego materiału, został również narażony na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo powstania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – przekazuje policja.

Za zarzucane przestępstwo podejrzanym grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

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