Potok. Policja zakończyła poszukiwania zaginionej lekarki. Ich finał jest tragiczny

Nie na takie informacje czekali mieszkańcy Podkarpacia. Policja z Krosna przerwała poszukiwania 50-letniej lekarki, która ostatni raz widziano w niedzielę, 8 grudnia. Wówczas ok. godz. 15 miała wyjść z domu i już do niego nie wrócić. Niestety we wtorek, 10 grudnia natrafiono na ciało zaginionej. Co wiadomo w sprawie?